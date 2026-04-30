مقاوم للماء والغبار.. Vivo تعلن عن مواصفات هاتفها الجديد

كتب : وكالات

06:40 ص 30/04/2026 تعديل في 06:40 ص

vivo Y500s

كشفت vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أحدث هواتف أندرويد.

حصل هاتف vivo Y500s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/78.4/8.4) ملم، وزنه 219 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها 720/1570 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وفقا لروسيا اليوم.

