بعضها يتجاوز 150 ألف جنيه.. أسعار جميع إصدارات هواتف آيفون 17 في مصر

مع وصول هواتف آيفون 17 إلى الأسواق المصرية، حددت متاجر تريدلاين، المعتمدة من شركة أبل، الأسعار الرسمية لجميع إصدارات السلسلة.

وأكدت المتاجر أن أسعار سلسة آيفون 17 الجديدة متوازنة ومتوافقة مع التسعير العالمي في المنطقة، بحسب بيان رسمي لها.

وجاءت أسعار سلسلة آيفون 17 في مصر على النحو التالي:

- آيفون 17 الأساسي: يبدأ من 62,500 جنيه للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، و78,200 جنيه للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

- آيفون 17 برو: يبدأ من 86,500 جنيه للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، و102,200 جنيه للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، و117,900 جنيه للنسخة بذاكرة 1 تيرابايت.

- آيفون 17 برو ماكس: يبدأ من 94,000 جنيه للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، 109,600 للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، و125,200 للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، و156,500 للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 2 تيرابايت.

- آيفون إير: يبدأ من 79,000 جنيها مصريا للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، و94,800 للنسخة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، في حين تأتي النسخة التي تحمل ذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرا بسعر 110,500 جنيه.

وتأتي هواتف آيفون 17 المطروحة في مصر بالنسخة المزودة بشريحة تقليدية بجانب إمكانية تفعيل خاصية الشريحة الافتراضية "eSIM".