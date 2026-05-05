موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2025، انطلاق مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج، في ظل صراع مشتعل على صدارة جدول الترتيب بين كبار الأندية.

الزمالك يواجه سموحة

وتتصدر مواجهة الزمالك أمام سموحة المشهد، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يطمح سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج.

الأهلي يواجه إنبي

في المقابل، يخوض الأهلي اختبارًا جديدًا عندما يواجه إنبي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة الضغط على المتصدرين وتقليص فارق النقاط.

كما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في مواجهة لا تقل أهمية، خاصة في ظل سعي بيراميدز لمزاحمة الزمالك على القمة.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة للمباريات

وتقام جميع مباريات الجولة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، حيث تُذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر ON Sport، ومباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز عبر ON Sport PLUS، فيما تُنقل مواجهة الأهلي وإنبي عبر ON Sport MAX.

