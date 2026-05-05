مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

كتب : محمد خيري

10:38 ص 05/05/2026 تعديل في 11:10 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    الدوري المصري الممتاز (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    مبارة الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2025، انطلاق مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج، في ظل صراع مشتعل على صدارة جدول الترتيب بين كبار الأندية.

الزمالك يواجه سموحة

وتتصدر مواجهة الزمالك أمام سموحة المشهد، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يطمح سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج.

الأهلي يواجه إنبي

في المقابل، يخوض الأهلي اختبارًا جديدًا عندما يواجه إنبي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة الضغط على المتصدرين وتقليص فارق النقاط.

كما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في مواجهة لا تقل أهمية، خاصة في ظل سعي بيراميدز لمزاحمة الزمالك على القمة.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة للمباريات

وتقام جميع مباريات الجولة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، حيث تُذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر ON Sport، ومباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز عبر ON Sport PLUS، فيما تُنقل مواجهة الأهلي وإنبي عبر ON Sport MAX.

اقرأ أيضا:

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز سموحة إنبي سيراميكاكليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
شئون عربية و دولية

بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)