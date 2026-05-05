الشرطة تكشف حقيقة اتهام إعلامي شهير بالتحريض على قتل جاره في الجيزة

كتب : محمد شعبان

06:06 م 05/05/2026 تعديل في 06:07 م

الشرطة تكشف واقعة اتهام إعلامي بالتحرش على قتل جار

في زوايا منصات التواصل الاجتماعي، تتحول المنشورات إلى "تريند" في ثوانٍ، انفجرت قنبلة رقمية بطلها مندوب تسويق من قلب منطقة الطالبية غرب الجيزة لتتحرك أجهزة الشرطة سريعا.

لم تكن مجرد استغاثة، بل سيناريو فيلم "أكشن" يتضمن محاولات قتل، تحريضا من أباطرة الإعلام، وتشكيلات عصابية بـ "غطاء أمني". ولكن، هل كانت هذه حقيقة مرعبة أم مجرد شظايا من واقع موازٍ يعيشه صاحب المنشور؟

السيناريو المزعوم في الجيزة

بدأت القصة حين نشر "مندوب التسويق" صوراً له، مدعيا تعرضه للشروع في القتل على يد اثنين من جيرانه (صاحب مطعم وعامل لديه).

لم يتوقف الأمر عند خلاف جيرة، بل زعم أن المحرك الأساسي لهذه الجريمة هو مالك قناة فضائية شهيرة، انتقاما منه، بل وادعى أن الأخير يدير تشكيلاً عصابيا بمساعدة رجال شرطة.

تحرك الشرطة يقلب الموازين

بمجرد تحرك الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي لفحص الملابسات، بدأت خيوط "المؤامرة" تتلاشى أمام الحقائق. البداية مع الجيران، انكروا وقوع أي اعتداء بالأسلحة البيضاء، مؤكدين أن ما حدث لم يتجاوز مشادة كلامية بسبب تصرفات الشاكي الدائمة ضدهم وضد والدته.

شهادة الجيران

أما شهادة العائلة الصادمة فحملت المفاجأة على لسان شقيق الشاكي بتأكيده أن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية حادة منذ فترة ويرفض العلاج، وتبين أن زج اسم "مالك القناة" يعود لخلافات قديمة منذ عام 2012 حين كان الشاكي يعمل في المجال الإعلامي، مما دفعه لنسج هذه الرواية للنيل منه.

انتهى الفيلم المزعوم بتقرير أمني كشف زيف الادعاءات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

