آيفون 18.. تسريبات تكشف أبرز 5 ميزات في الهاتف الجديد من أبل

تستعد شركة "أبل" وفقا لتسريبات متداولة لتقديم واحدة من أكبر القفزات في تاريخ تصميم هواتفها مع سلسلة آيفون 18 المتوقع إطلاقها العام المقبل، استمرارا لمرحلة التغيير الواسعة التي بدأتها مع آيفون 17.

ورغم النجاح الكبير لسلسلة هذا العام، يشير تقرير موقع PhoneArena إلى أن آيفون 18 قد يشكل نقلة نوعية تستحق الانتظار لمن يخطط للترقية.

أبرز 5 أسباب تجعل آيفون 18 من أكثر إصدارات "أبل" ترقبا:

1- بصمة الوجه أسفل الشاشة لأول مرة

بعد سنوات من الاعتماد على "النوتش" ثم "الجزيرة التفاعلية"، تخطط "أبل" لنقل منظومة Face ID بالكامل أسفل الشاشة، كخطوة نحو تصميم خالٍ تمامًا من الفتحات بحلول 2027.

وإذا تم تنفيذ هذا التوجه كما هو متوقع، سيصبح آيفون 18 أول جهاز من الشركة يستخدم فتحة punch-hole صغيرة للكاميرا فقط، في تصميم أقرب لما تقدمه معظم هواتف أندرويد الحديثة.

2- فتحة عدسة متغيرة للكاميرا الرئيسية

من بين أكبر الترقيات المتوقعة في كاميرات "أبل"، دعم فتحة عدسة متغيرة للمرة الأولى، ما يمنح تحكما أكبر في كمية الضوء وتحسينا ملحوظا في التصوير الليلي.

وبينما تتجه "سامسونج" لفتحة أوسع ثابتة في Galaxy S26 Ultra، ستمنح "أبل" مستخدميها قدرة على تعديل الفتحة، وهي خطوة قد تجذب عشاق التصوير الاحترافي.

3- تصميم خلفي أكثر انسجاما

بعد تخلي آيفون 17 برو عن التيتانيوم لصالح الألومنيوم، ظهر تباين لوني واضح بين الهيكل والزجاج الخلفي.

تشير تسريبات جديدة إلى أن آيفون 18 برو سيعالج هذا الأمر من خلال تصميم أكثر سلاسة يقلل الفارق اللوني، وهو تحسين طال انتظاره لمن انتقدوا هذا الجانب في الإصدار الحالي.

4- معالجات A20 بتقنية 2 نانومتر

من المنتظر أن تكون سلسلة آيفون 18 أول من يحصل على معالجات A20 بتقنية تصنيع 2nm من TSMC، بدلا من 3nm المستخدمة في A19.

هذه القفزة ستوفر أداء أقوى، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وحرارة أقل تحت الضغط ما يجعل الجهاز خيارا مثاليا لمن يبحث عن عمر بطارية أفضل وتجربة أداء متقدمة.

5- تجربة برمجية أكثر نضجًا مع Apple Intelligence

بعد عامين من الانتقادات المبكرة، تستعد "أبل" لطرح نسخة أكثر استقرارا من Apple Intelligence بعد تعاونها الأخير مع "جوجل".

وبحلول موعد إطلاق آيفون 18، يتوقع معالجة أغلب الأخطاء، مع احتمال احتفاظ "أبل" بعدد من الميزات الحصرية للسلسلة الجديدة كما جرت عادتها.