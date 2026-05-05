شهد حفل "Met Gala" السنوي المختص بعالم الموضة والأزياء، الذي أقيم مساء أمس الاثنين في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك الأمريكية، حضور نخبة من ألمع النجوم ومصممي الأزياء من حول العالم.

جورجينا تكشف عن استلهام إطلالتها من السيدة مريم العذراء

واستعرض النجوم والنجمات إطلالاتهم المختلفة والتي اتسم أغلبها بالجرأة والغرابة، إلا أنها حازت على استحسان واعجاب الحضور.

وكان من أبرز النجوم الذين خطفوا الأنظار في حفل "Met Gala" هذا العام، عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز التي كشفت أن إطلالتها مستوحاة من السيدة مريم العذراء، إذ ظهرت بملابس شفافة وغطاء رأس.

إطلالات غريبة في حفل "Met Gala" 2026

وكان من أغرب الإطلالات هذا العام إطلالة النجمة العالمية كاتي بيري التي ظهرت على الريد كاربت مرتدية قناعا أخفى ملامحها.

إلى جانب النجمة بيونسيه التي ظهرت بإطلالة غريبة وأنيقة في ذات الوقت،وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومحبيها.

شهد حفل "Met Gala" حضور عدد كبير من أبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم، وقاموا باستعراض إطلالاتهم المختلفة التي كان معظمها جريئا ومثير للجدل والتي أشرف على تصميمها أبرز مصممي الأزياء، وكان من أبرز الحضور بيونسيه، نيكول كيدمان، كاتي بيري، أنجيلا بسيت، أدريان برودي، ذا روك، إيميلي بلانت، ستانلي توتشي، كولمان دومينجو، جعفر جاكسون، نيا لونج، كاميلا مينديز والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

