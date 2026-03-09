إعلان

25 صورة مذهلة لغروب الشمس ترسم السماء بألوان النار والذهب

كتب : محمود عبدالرحمن

03:57 م 09/03/2026
    التجديف بقارب الكاياك على بحيرة غروب الشمس التي تشبه المرآة
    بجعات رشيقة تطفو عبر انعكاس غروب الشمس الناري
    أمل هادئ على شاطئ الغروب الذهبي
    أمواج تتلاطم تحت سماء غروب الشمس النارية
    سلحفاة حجرية تراقب الأفق الذهبي
    رصيف حجري يؤدي إلى أفق غروب الشمس الذهبي
    صورة ظلية لراقصة باليه ترقص عند غروب الشمس الذهبي
    صورة ظلية لمنطاد الهواء الساخن أمام غروب الشمس الناري
    خطوات تقود إلى غروب الشمس الذهبي
    الشفق الذهبي فوق قرية جبلية ثلجية
    أزهار برية تظهر ظلالها تحت أشعة غروب الشمس المتألقة
    طريق غروب الشمس المتجمد المؤدي إلى كنيسة ريفية هادئة
    طيور النورس ترقص فوق غروب الشمس على شاطئ ذهبي
    غروب الشمس الذهبي فوق شلال مهيب على جانب جرف
    غروب الشمس الناري فوق قلعة ساحلية تاريخية
    طائر النورس يفرد جناحيه في وهج غروب الشمس الذهبي
    غروب الشمس مؤطرًا من خلال قوس بحري مهيب
    غروب شمس شتوي ذهبي محاط بأشجار مغطاة بالثلوج
    غروب شمس شتوي ينعكس على بحيرة غابة صامتة
    الشمس القرمزية تذوب في محيط ذهبي
    نجمة الشمس الذهبية فوق شاطئ هادئ
    قارب شراعي وحيد ينجرف نحو غروب شمس ناري
    هبوط طائرة نفاثة في غروب شمس متوهج
    انعكاسات متجمدة تحت غروب شمس جبلي بألوان الباستيل

نشر موقع 121clicks مجموعة مختارة من أجمل صور غروب الشمس التي التقطها مصورون من مختلف أنحاء العالم، في معرض بصري يسلط الضوء على سحر اللحظات الأخيرة من النهار.

ويحمل تصوير الغروب طابعا خاصا يجذب عشاق التصوير والطبيعة على حد سواء، إذ تبدو السماء في تلك اللحظات وكأنها تقدم عرضها الأخير قبل حلول الليل.

ومع اقتراب الشمس من الأفق، تتدرج الألوان في السماء بين البرتقالي المتوهج والذهبي اللامع والبنفسجي الهادئ، في مشهد يبعث شعورا بالهدوء والتأمل.

ورغم بساطة المشهد في ظاهره، فإن التقاط صورة مثالية لغروب الشمس يتطلب مهارة وصبرا من المصورين، إذ أن التوقيت الدقيق وحالة الطقس وطبيعة الضوء عوامل أساسية تؤثر في جودة الصورة، خصوصا خلال الفترة القصيرة المعروفة باسم Golden Hour، حين يكون الضوء أكثر نعومة ودفئا.

وتظهر الصور المنشورة ضمن صفحة "أفضل صور الغروب" مجموعة متنوعة من اللقطات التي التقطها مصورون من مدارس وأساليب مختلفة.

ورغم تنوع المواقع والزوايا، فإن القاسم المشترك بينها هو قدرتها على توثيق جمال اللحظة العابرة التي لا تدوم سوى دقائق، إذ تتنوع المشاهد بين الشواطئ الهادئة والبحيرات المتلألئة والمنحدرات المرتفعة، إلى جانب المراكب الشراعية والظلال الممتدة تحت السماء المتوهجة.

صور الغروب الساعة الذهبية تصوير الطبيعة جمال السماء

