العثور على هياكل "نادرة وغامضة" في مركز مجرة درب التبانة.. صور

نشر موقع 121clicks مجموعة مختارة من أجمل صور غروب الشمس التي التقطها مصورون من مختلف أنحاء العالم، في معرض بصري يسلط الضوء على سحر اللحظات الأخيرة من النهار.

ويحمل تصوير الغروب طابعا خاصا يجذب عشاق التصوير والطبيعة على حد سواء، إذ تبدو السماء في تلك اللحظات وكأنها تقدم عرضها الأخير قبل حلول الليل.

ومع اقتراب الشمس من الأفق، تتدرج الألوان في السماء بين البرتقالي المتوهج والذهبي اللامع والبنفسجي الهادئ، في مشهد يبعث شعورا بالهدوء والتأمل.

ورغم بساطة المشهد في ظاهره، فإن التقاط صورة مثالية لغروب الشمس يتطلب مهارة وصبرا من المصورين، إذ أن التوقيت الدقيق وحالة الطقس وطبيعة الضوء عوامل أساسية تؤثر في جودة الصورة، خصوصا خلال الفترة القصيرة المعروفة باسم Golden Hour، حين يكون الضوء أكثر نعومة ودفئا.

وتظهر الصور المنشورة ضمن صفحة "أفضل صور الغروب" مجموعة متنوعة من اللقطات التي التقطها مصورون من مدارس وأساليب مختلفة.

ورغم تنوع المواقع والزوايا، فإن القاسم المشترك بينها هو قدرتها على توثيق جمال اللحظة العابرة التي لا تدوم سوى دقائق، إذ تتنوع المشاهد بين الشواطئ الهادئة والبحيرات المتلألئة والمنحدرات المرتفعة، إلى جانب المراكب الشراعية والظلال الممتدة تحت السماء المتوهجة.