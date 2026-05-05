أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاستهداف مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة، معتبرة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السودان وتهديدا مباشرا لسلامة المنشآت المدنية، إضافة إلى كونه مساسا بإمكانات الشعب السوداني، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية، وإعاقة الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وأبدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قلقها البالغ واستنكارها لتزايد وتيرة الهجمات التي يُشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وامتداد تأثيراته إلى محيطه الإقليمي، بما يقوض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضمن الرباعية الدولية للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية دون تدخلات خارجية.

وشددت مصر على موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مؤكدة ضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما جددت دعمها لجميع المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكدة استمرارها في العمل مع الشركاء من أجل تهدئة الأوضاع، والتركيز على الحلول السلمية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار.