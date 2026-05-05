إعلان

مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير

كتب : أسماء البتاكوشي

12:30 م 05/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاستهداف مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة، معتبرة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السودان وتهديدا مباشرا لسلامة المنشآت المدنية، إضافة إلى كونه مساسا بإمكانات الشعب السوداني، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية، وإعاقة الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وأبدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قلقها البالغ واستنكارها لتزايد وتيرة الهجمات التي يُشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وامتداد تأثيراته إلى محيطه الإقليمي، بما يقوض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضمن الرباعية الدولية للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية دون تدخلات خارجية.

وشددت مصر على موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مؤكدة ضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما جددت دعمها لجميع المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكدة استمرارها في العمل مع الشركاء من أجل تهدئة الأوضاع، والتركيز على الحلول السلمية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان مطار الخرطوم الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وام: الإمارات تسجل إنجازاً غير مسبوق في التصدي للصواريخ الباليستية والمسيّرات
شئون عربية و دولية

وام: الإمارات تسجل إنجازاً غير مسبوق في التصدي للصواريخ الباليستية والمسيّرات
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
أخبار مصر

وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات
أخبار مصر

إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز