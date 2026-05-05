هيكل متين وكاميرا مميزة.. موتورولا تروج لـ هاتفها الجديد

كتب : وكالات

06:09 ص 05/05/2026

Moto G 87

بدأت موتورولا الترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين وكاميرات تعتبر من بين الأفضل في عالم الهواتف.

حصل Moto G 87 على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 164.5/77.3/7.3 ملم، وزنه 183 ج.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 200+8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات وصور بجودة ممتازة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 1272/2772 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 540 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 5000 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

زوّدته موتورولا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لفتحات الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ملي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، وفقا لروسيا اليوم.

