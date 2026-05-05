خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

كتب : منال الجيوشي

02:05 م 05/05/2026

هاني شاكر

قال مصدر في نقابة المهن الموسيقية، إن جثمان الفنان الكبير هاني شاكر يصل مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء.

موعد وصول جثمان هاني شاكر للقاهرة

وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن الجثمان يصل القاهرة، في تمام التاسعة مساء في الرحلة رقم 800 القادمة من باريس لمطار القاهرة.

وتابع: "بعد وصول الجثمان لمطار القاهرة، يتم نقله لمستشفى الشيخ زايد، بينما تقام غدا صلاة الجنازة على الفنان الكبير".

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض.

مشوار فني حافل

الفنان هاني شاكر قدم خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 50 عاما، أعمالا فنية خالدة، تنوعت بين الرومانسية والوطنية والدينية.

