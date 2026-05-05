تستعد وزارة النقل ممثلة في هيئة الأنفاق، لتشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل غدًا الأربعاء بشكل رسمي أمام الركاب، وذلك من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة.

قائمة محطات المونوريل والمناطق التي تخدمها

محطة الحي R1



تخدم المحطة أول الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، ومحور (محمد بن زايد بالعاصمة الشمالي)، وعددًا من المدارس الدولية والجامعات، والمنطقة الترفيهية بالنهر الأخضر.

محطة الحي R2



تخدم الكتلة السكنية بالعاصمة الجديدة، ومحور محمد بن زايد الشمالي، وعددًا من المدارس الدولية والجامعات، والمنطقة الترفيهية، والحدائق المركزية (كابيتال بارك).

محطة حي المال والأعمال



تخدم المنطقة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة (البرج الأيقوني - حي المال والأعمال - الأبراج التجارية المجاورة لها) والكتلة السكنية.

محطة مدينة الفنون والثقافة



تخدم المحطة مدينة الفنون والثقافة، والتي تمثل المركز الثقافي والإبداعي بالعاصمة الجديدة.

محطة الحي الحكومي



تعد من أهم المحطات الاستراتيجية، وتخدم مقر مجمع الوزارات المصرية ورئاسة مجلس الوزراء.

محطة مسجد مصر



تخدم منطقة تجمع بين الطابع الديني والثقافي والإداري في قلب العاصمة الجديدة، ومن أهم معالمها مسجد مصر، أكبر المساجد في العالم.

محطة مدينة العدالة



تعتبر المحطة النهائية لمونوريل شرق النيل، حيث تخدم المجمع القضائي الضخم المزمع إنشاؤه، والمجمع السكني R7 وRS، ومحور محمد بن زايد الشمالي.

محطة المستشفى الجوي



تخدم المحطة مستشفى الجوي التخصصي والمراكز الطبية المجاورة لها، بجانب عدد من المحاور الرئيسية (التسعين الجنوبي والشمالي - شارع عمر بن عبدالعزيز).

محطة المشير طنطاوي



تقع بين مدينة نصر والتجمع الخامس، ويزيد من أهميتها قربها من الطريق الدائري.

محطة وان ناينتي



من المحطات الاستراتيجية، وتخدم عددًا من المحاور الرئيسية (التسعين الجنوبي - محور العروبة - طريق الشويفات).

محطة النرجس



تخدم محور محمد نجيب والعديد من التجمعات السكنية (حي النرجس وتوسعاته - منطقة المستثمرين الجنوبية - الديار).

محطة المستثمرين



تخدم العديد من الجامعات والمدارس الدولية، وأهمها (جامعة المستقبل - الجامعة الأمريكية).

محطة اللوتس



تخدم المحطة محور النصر وشارع التسعين الجنوبي وميدان جيبوتي والتوسعات السكنية في قلب القاهرة الجديدة.

محطة جولدن سكوير



تخدم المحطة محاور (محمد بن زايد - السادات) وعددًا من النوادي الرياضية والاجتماعية (وادي دجلة - بلاتينيوم).

محطة بيت الوطن



تخدم المناطق العمرانية الجديدة في القاهرة الجديدة (بيت الوطن - بالم هيلز - سيتي جيت - ليان - ليك فيو) ومحاور محمد بن زايد ومصطفى خليل.

محطة مسجد الفتاح العليم



تخدم مسجد الفتاح العليم، والعديد من التجمعات السكنية والمحاور المرورية، وعلى رأسها محور محمد بن زايد الشمالي والجنوبي والدائري الأوسطي.