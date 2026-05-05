عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية.

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم.. تفاصيل

جدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الدولة بملف منظومات الدعم لمختلف الفئات المستهدفة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بأهمية العمل المستمر والدفع نحو رفع كفاءة مستوى منظومات الدعم الموجهة للمواطنين، من خلال بناء قواعد بيانات محدثة، تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة والمستهدفة بشكل أكثر دقة وشفافية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق ببناء قواعد بيانات محدثة تضم مختلف الفئات المستحقة والمستهدفة لما يتم إطلاقه من مبادرات وبرامج لإتاحة وتوفير أوجه الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي تساهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من أهداف العدالة الاجتماعية، فضلا عن تعزيز كفاءة الإنفاق العام على مثل هذه المبادرات والبرامج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ودينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.