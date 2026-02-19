إقبال كبير من مستخدمي سلسلة آيفون 17 على بيع هواتفهم.. ما القصة؟

كشفت تقارير حديثة عن تزايد إقبال المستخدمين على بيع هواتفهم، لا سيما طراز iPhone 17 Pro Max، عبر منصات إعادة البيع خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن دوافع هذا الاتجاه وما إذا كان يعكس تراجعا في الطلب على الهاتف الرائد من Apple.

وأوضح تقرير صادر عن منصة SellCell أن الظاهرة لا تعني بالضرورة وجود أزمة مبيعات، بل قد ترتبط بعامل مختلف يتمثل في قدرة الهاتف على الاحتفاظ بقيمته السوقية بدرجة لافتة، ما يشجع مالكيه على بيعه مبكراً لتحقيق أفضل عائد ممكن.

احتفاظ قوي بالقيمة لا ضعف في الأداء

ورغم ارتفاع المعروض في سوق المستعمل، لا يمكن تصنيف الهاتف على أنه إخفاق تجاري، إذ حل في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الهواتف الأكثر مبيعا عالميا خلال العام الماضي.

وتظهر البيانات أن الهاتف فقد نحو 25.4% فقط من قيمته بعد 145 يوما من إطلاقه، مقارنة بتراجع بلغ 32.5% لطراز iPhone 16 Pro Max خلال الفترة نفسها، وفق تقرير نشره موقع PhoneArena.

ويعني هذا الفارق أن مالكي الإصدار الأحدث يستطيعون إعادة بيعه بسعر أعلى نسبياً، وهو ما يفسر تصدره قائمة أكثر الهواتف تداولاً في برامج الاستبدال، متقدماً على iPhone 15 Pro Max وiPhone 14 Pro Max.

كما ارتفعت حصة الهاتف من إجمالي عمليات الاستبدال من 5.1% في نوفمبر 2025 إلى 11.5% حالياً، في نمو متواصل يعكس نشاطاً متزايداً في سوق إعادة البيع.

إلى أين يتجه المستخدمون؟

لم يحدد التقرير وجهة المستخدمين بعد بيع أجهزتهم، إلا أن التقديرات ترجح انتقالهم إلى إصدارات أقل سعراً مثل iPhone 17 Pro أو النسخة القياسية من iPhone 17، وربما العودة إلى أجيال سابقة.

ورغم طرح احتمال التحول إلى نظام أندرويد، تشير البيانات إلى أن 19 من أصل 20 هاتفاً ضمن قائمة الأكثر تداولاً في برامج الاستبدال تحمل علامة آبل، مع وجود استثناء وحيد هو Samsung Galaxy S25 Ultra في المرتبة السابعة عشرة.

كما لا تزال طرازات أقدم مثل iPhone 13 وiPhone 11 وiPhone XR تحافظ على جاذبيتها في سوق المستعمل، ما يعكس قوة العلامة التجارية وقدرة أجهزتها على الاحتفاظ بقيمتها مقارنة بعدد كبير من هواتف أندرويد.

ماذا يعني ذلك لسلسلة آيفون 18؟

قد لا تتأثر مبيعات سلسلة آيفون 17 على المدى القصير، لكن استمرار وتيرة إعادة البيع السريع قد يضع Apple أمام تحديات مع اقتراب إطلاق iPhone 18 Pro Max.

وتشير توقعات إلى أن النسخة القياسية من iPhone 18 قد لا تصل قبل العام المقبل، ما قد يزيد الضغط على الطرازات الأعلى سعرا إذا لم تقدم تحسينات جوهرية تدفع المستخدمين للاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول.