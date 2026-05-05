مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة

كتب : محمد خيري

03:45 م 05/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
  • عرض 5 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
  • عرض 5 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
  • عرض 5 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحركت حافلات جماهير الزمالك، التي وفرها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، في طريقها إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لدعم الفريق الأول خلال مواجهته المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تحرك الجماهير من أمام بوابة رقم 7 بمقر النادي، بعد تجهيز 25 حافلة لنقل المشجعين إلى الإسكندرية، في إطار حرص الإدارة على توفير الدعم الجماهيري الكامل للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في ظل احتدام المنافسة على قمة الدوري.

اقرأ أيضا:
المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
علاقات

من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
الأزهر

الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
زووم

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز