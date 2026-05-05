حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة

تحركت حافلات جماهير الزمالك، التي وفرها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، في طريقها إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لدعم الفريق الأول خلال مواجهته المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تحرك الجماهير من أمام بوابة رقم 7 بمقر النادي، بعد تجهيز 25 حافلة لنقل المشجعين إلى الإسكندرية، في إطار حرص الإدارة على توفير الدعم الجماهيري الكامل للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في ظل احتدام المنافسة على قمة الدوري.

