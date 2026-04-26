5 إعدادات احترافية في كاميرا آيفون تُغير جودة صورك بالكامل.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

08:05 م 26/04/2026

تطورت كاميرات هواتف آيفون بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة مع طرازات آيفون 16 برو وآيفون 17 برو ماكس، لكن ما لا يعرفه كثير من المستخدمين أن جزءا كبيرا من قوة التصوير لا يتعلق بالعدسة فقط، بل بالإعدادات المخفية داخل نظام iOS 26، التي تمنحك تحكما احترافيا في كل لقطة.

تغيير دقة التصوير

تلتقط هواتف آيفون الصور افتراضيًا بدقة 24 ميجابكسل، مع إمكانية خفضها إلى 12 ميجابكسل لتوفير مساحة التخزين، أو رفعها إلى 48 ميجابكسل في الأجهزة الداعمة للحصول على تفاصيل أدق.

لكن يجب الانتباه إلى أن رفع الدقة يستهلك مساحة أكبر دون فارق واضح في كل الحالات.

تخصيص العدسات الافتراضية

تتيح بعض الطرازات اختيار مستويات تقريب إضافية مثل 1.2x و1.5x، والتي تحاكي أطوالا بؤرية مختلفة وتمنح تحكما أكبر في أسلوب التصوير، كما يمكن ضبط خيار افتراضي لسرعة الوصول أثناء فتح الكاميرا.

عرض ما خارج الإطار

ميزة "View Outside the Frame" تعرض أجزاء خارج حدود الصورة الفعلية، ما يساعد في تحسين التكوين قبل الالتقاط، خصوصا في الصور الجماعية، رغم أنها قد لا تناسب جميع المستخدمين ويمكن تعطيلها بسهولة.

تصحيح العدسة

تعمل هذه الخاصية على تقليل التشوهات في الصور، خاصة في العدسات الواسعة، وهي مفعلة افتراضيا، إذ أن بعض المستخدمين المحترفين يفضلون إيقافها لمعالجة الصور يدويا عبر برامج احترافية.

الأولوية للسرعة أو الجودة

توفر هذه الميزة خيارا بين سرعة التقاط الصور أو تحسين المعالجة للحصول على جودة أعلى، وهي مفيدة في التصوير السريع مثل الأحداث الرياضية، بينما يفضل تعطيلها للحصول على أفضل دقة ممكنة.

