الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"

كتب : محمد أبو بكر

01:57 م 05/05/2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من صفحات وروابط إلكترونية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بدعوى تسهيل صرف منح مالية.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أفادت بأن هذه الصفحات والروابط وهمية ومزيفة، ولا تمت للوزارة بأي صلة، وتستهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم، مشددة على أن جميع خدمات الوزارة تقدم مجانًا دون وسطاء.

ما هي إجراءات إجراءات تسجيل وصرف منح العمالة غير المنتظمة؟

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات تسجيل وصرف منح العمالة غير المنتظمة تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، حيث يتم التسجيل حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أنه يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، محذرة من الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

يذكر أنه تم اعتماد منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لها.

وأهاب المركز الإعلامي، بالمواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

