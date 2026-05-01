بـ3 أهداف دون رد، خطف النادي الأهلي فوزا مهما على غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وفرض المارد الأحمر سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستفيدا من تراجع مستوى الزمالك خلال المباراة، خاصة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، بينما لم ينجح الأبيض في العودة أو تعديل النتيجة حتى صافرة النهاية.

توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة القمة

وعلى مدار الساعات التي سبقت المباراة، سيطرت حالة من الترقب على جماهير القطبين، في ظل الطبيعة الخاصة لمواجهات القمة التي غالبا ما تسبقها حالة من الجدل والتوقعات.

ومع هذا الزخم الجماهيري، اتجه عدد من المشجعين إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المشهورة مثل "شات جي بي تي" و "جيميناي"، لمحاولة توقع نتيجة اللقاء قبل انطلاقه.

توقعات "جيميناي" و"شات جي بي تي"

وجاءت توقعات أدوات الذكاء الاصطناعي التي نشرت على صفحة "مصراوي" على فيسبوك متباينة بشكل لافت، إذ رجح تطبيق "جيميناي" التابع لشركة جوجل فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما توقع "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" فوز الأهلي بنتيجة 2-1، في مشهد عكس حالة من الاختلاف حتى داخل أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها.

النتيجة الحقيقية تسقط توقعات الذكاء الاصطناعي

لكن مجريات المباراة جاءت عكس كل التوقعات، بعدما حسم الأهلي القمة بثلاثية نظيفة، لتتحول توقعات الذكاء الاصطناعي إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، التي تفاعلت مع الفارق الواضح بين التحليل الرقمي وواقع المستطيل الأخضر الذي يفرض نفسه.

كيف يتوقع الذكاء الاصطناعي نتائج المباريات؟

بحسب تقرير موقع "Golsinyali"، المتخصص في تحليلات وتوقعات مباريات كرة القدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعتمد أنظمة التنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم على خوارزميات التعلم الآلي، التي تقوم بتحليل كميات ضخمة من البيانات التاريخية لاستخلاص أنماط تساعد في توقع النتائج.

وتحول هذه الأنظمة البيانات الخام إلى نماذج احتمالية تعتمد على نتائج آلاف المباريات السابقة، مع مراعاة عوامل متعددة مثل الأداء الفني والإحصائيات والظروف المحيطة بكل مباراة.

مزايا الذكاء الاصطناعي في التوقعات الرياضية

وبحسب الموقع المتخصص، تشير التحليلات إلى أن أبرز ما يميز أنظمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال هو الحياد في التحليل، إذ لا يتأثر بالعاطفة أو الانحيازات الجماهيرية، بجانب القدرة على تحليل مئات المباريات في وقت قصير وتحسين دقة التوقعات بمرور الوقت بناء على البيانات الجديدة.

وأشار الموقع إلى أنه رغم التطور الكبير في نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن نتائج المباريات تظل خاضعة لعوامل داخل الملعب يصعب التنبؤ بها بالكامل، وهو ما أكدته نتيجة قمة اليوم بين الأهلي والزمالك، لتصبح نموذجا واضحا للفارق بين التوقعات الرقمية وواقع الأداء.