رواد مهمة "أرتميس 2" ينشرون صورا جديدة للأرض قبل الوصول إلى القمر

نشر رواد الفضاء الأربعة التابعون لمهمة أرتميس 2 التابعة لوكالة ناسا نظرة أخيرة على الأرض قبل دخولهم مجال تأثير القمر، في رحلة تاريخية تستمر 10 أيام حول أقرب جار للأرض.

وتم التقاط هذه الصور أمس 5 أبريل، اليوم الرابع من المهمة، من داخل مركبة أوريون الفضائية، على أن يصلوا إلى أقرب نقطة للقمر اليوم 6 أبريل.

عبور عتبة القمر

ووصل رواد الفضاء ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ من ناسا، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية إلى مجال تأثير القمر عند الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0437 بتوقيت جرينتش)، إذ تقع هذه المنطقة حيث تصبح جاذبية القمر أقوى من جاذبية الأرض.

وقد تحقق هذا الإنجاز عندما كانت كبسولة أوريون على بعد حوالي 39,000 ميل (62,764 كيلومترا) من القمر وحوالي 232,000 ميل (373,368 كيلومترًا) من الأرض، لتكون أول رحلة مأهولة تعبر عتبة القمر منذ مهمة أبولو 17 في ديسمبر 1972.

التحليق حول القمر ومراقبة الظواهر الفلكية

لن تهبط مركبة أرتميس 2 على سطح القمر، بل ستدور حول الجانب البعيد منه في تحليق تاريخي، مبتعدة عن الأرض أكثر من أي رحلة مأهولة سابقة. وستكون المسافة القصوى حوالي 252,757 ميلًا (406,773 كيلومترًا) من الأرض، متجاوزة الرقم القياسي لمهمة أبولو 13 البالغ 248,655 ميلًا (400,171 كيلومترًا).

خلال التحليق، سيقوم الرواد بدراسة تضاريس وجيولوجيا القمر، مع فرصة مشاهدة كسوف كلي للشمس لن يكون مرئيا من الأرض، إضافة إلى تحديد مسار عودتهم إلى كوكبنا بفضل جاذبية القمر التي ستدفع المركبة نحو العودة، إذ من المقرر أن تهبط المركبة مظليا قبالة سواحل سان دييغو يوم الجمعة 10 أبريل، منهية المهمة التي تستمر 10 أيام.