تعديلات دفاعية وهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت اختيارات الجهاز الفني بعض التعديلات التكتيكية، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، بهدف تحقيق التوازن وتعويض الغيابات، مع السعي لزيادة الفاعلية الهجومية في ظل أهمية المباراة.

في الخط الخلفي، استقر الجهاز الفني على الدفع بمحمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن، في خطوة تهدف لتعزيز الجانب الدفاعي، بينما يظل مركز الوسط محل مفاضلة بين أحمد ربيع ومحمد إسماعيل، لتعويض غياب أحمد فتوح.

أما على الصعيد الهجومي، يدرس الجهاز الفني منح الفرصة للأنجولي شيكو بانزا، على حساب أحد الثنائي عدي الدباغ أو ناصر منسي، في محاولة لزيادة الضغط على دفاعات المنافس.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبدالمجيد – محمود حمدي "الونش" – محمد إبراهيم

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد شحاتة – أحمد ربيع أو محمد إسماعيل

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ أو ناصر منسي – شيكو بانزا

ويدخل الزمالك المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز لمواصلة صدارته لجدول الترتيب، في ظل اشتعال المنافسة مع بيراميدز والأهلي على لقب الدوري.