بعد 3 أيام.. كسوف جزئي للشمس وتحذيرات من مشاهدته "تفاصيل"

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي يوم 21 سبتمبر 2025، في حدث فلكي نادر يعرف باسم "كسوف الاعتدال".

ويأتي هذا الكسوف قبل يوم واحد فقط من الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي والخريفي في النصف الشمالي، ما يمنحه طابعا فريدا للمراقبين وعشاق الفلك حول العالم.

وسيشهد الحدث تغطية تصل إلى 86% من قرص الشمس في بعض المناطق، ما يتيح فرصة لمتابعة ظاهرة تجمع بين العلم والجمال الكوني.

ويعد كسوف 21 سبتمبر آخر كسوف شمسي خلال عام 2025، وفقا لما أكدته التقارير الفلكية.

أبرز مواقع الكسوف

تختلف نسبة التغطية حسب الموقع، ففي القارة القطبية الجنوبية، ستسجل قاعدة مارامبيو كسوفًا بنسبة 5%، فيما تصل التغطية إلى 72% في محطة ماريو زوتشيلي، و69% في محطة ماكموردو، وحوالي 65% عند جرف روس الجليدي، على أن تتناقص تدريجيا نحو الشرق لتصل إلى 12% عند شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وقت الغروب.

أما في نيوزيلندا، فسيكون المشهد أكثر روعة، حيث يبدأ الكسوف عند شروق الشمس ليكوّن هلالًا مدهشًا، مع نسب تغطية تصل إلى 60% في أوكلاند، 69% في كرايستشيرش، 72% في إنفركارجيل، و66% في ويلينغتون.

بينما ستشهد دول جنوب المحيط الهادئ كسوفات جزئية أصغر لكنها ملحوظة، مثل تونغا بنسبة 32%، فيجي 27%، جزر كوك 23%، وساموا 17%.

ويبرز الكسوف توقيته الفلكي النادر، إذ يتزامن مع عبور الشمس خط الاستواء السماوي، مشيرا إلى بداية الربيع في نصف الكرة الجنوبي والخريف في النصف الشمالي، ما يعزز أهميته كحدث مميز لمحبي الظواهر السماوية.

وحذر موقع Space.com من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام نظارات معتمدة للكسوف الشمسي، مؤكدا أن حماية العين تظل أمرا أساسيا حتى في مراحل الكسوف الجزئية.

