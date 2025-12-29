بث مباشر ينتهي بمأساة.. اتهامات لسيدة دهست مشاة أثناء استخدام "تيك توك"

وجهت الشرطة الأمريكية في ولاية إلينوي اتهامات جنائية لسيدة، على خلفية تورطها في حادث دهس أودى بحياة أحد المشاة، أثناء قيامها ببث مباشر عبر تطبيق "تيك توك".

استخدام الهاتف أثناء القيادة

وبحسب تقارير إعلامية، أعلنت شرطة مدينة زيون توجيه تهمتين جنائيتين إلى تينيشا ماكارتي-روتن، المعروفة على "تيك توك" باسم Tea Tyme، تشملان القتل غير العمد الناتج عن الإهمال، والاستخدام المشدد لجهاز اتصالات تسبب في الوفاة.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر المنصة، السيدة وهي تتحدث إلى هاتفها خلال البث المباشر، قبل أن يسمع صوت ارتطام قوي، وفقا لتقرير نشره موقع "تك كرانش"،

وفي المقطع، يسمع صوت طفل يسأل: "ما هذا؟"، لترد قائلة: "لقد صدمت شخصا"، إذ أثارت الواقعة جدلا واسعا حول مخاطر استخدام الهواتف الذكية خلال القيادة.

تجاهل إشارة المرور ودهس المشاة

وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة أن السيارة دخلت التقاطع بينما كانت إشارة المرور حمراء، دون أن تظهر السائقة أي محاولة للتباطؤ أو تغيير المسار، ما أسفر عن دهس رجل يدعى دارين لوكاس، جرى نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.

من جانبه، قال محامي المتهمة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الأدلة ستثبت أن ما جرى كان "حادثا عرضيا ناتجا عن إهمال، وليس فعلا متعمدا أو متهورا"، مؤكدا أن موكلته لم تكن تقصد التسبب في الحادث.

وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر المتزايدة لاستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، وسط مطالب متجددة بتشديد القوانين والإجراءات الرادعة للحد من هذه السلوكيات التي تهدد سلامة الطرق.