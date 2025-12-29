تحديث جديد لواتساب يمكن المستخدمين من إنشاء وتحرير صور الحالة.. تفاصيل

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، يختبر أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير صور الحالة لمستخدمي نظام iOS، بهدف تحسين تجربة المستخدم وجعل الصور أكثر تفاعلية وإبداعا.

تحرير صور حالة واتساب

تعتمد الميزة الجديدة على أدوات "Imagine" من المساعد الذكي "Meta AI"، المدمجة مباشرة في محرر الحالة داخل واتساب، إذ تتيح هذه الأدوات للمستخدمين إنشاء الصور وتعديلها وتحسينها دون الحاجة لمغادرة التطبيق، مع إمكانية إعادة إنشاء الصورة عدة مرات لاختيار النسخة المثالية.

أنماط تحديث واتساب الجديد

سيوفر التحديث أنماطا بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل الأنمي والكوميك والنمط ثلاثي الأبعاد وألعاب الفيديو، مع إمكانية إعادة تخيل الصور بالكامل باستخدام أوامر نصية، ما يمنح المستخدمين حرية كبيرة في التعبير عن أنفسهم.

تحكم كامل في التفاصيل

وتتيح أدوات الذكاء الاصطناعي أيضا إضافة أو إزالة عناصر داخل الصورة، تعديل التفاصيل، وتحسين الخلفيات للحفاظ على التناسق البصري، بما يتجاوز قدرات الفلاتر التقليدية.

إطلاق تدريجي للمستخدمين

الميزة حاليا متاحة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على iOS، ومن المتوقع طرحها تدريجيا لجميع المستخدمين قريبا، لتصبح جزءا من تجربة الصور اليومية في التطبيق.