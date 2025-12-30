ترامب يهدد حماس: "أمامكم وقت قصير جدًا"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة حماس ستواجه "عواقب كارثية" إذا لم تتخلَّ عن سلاحها، محذرًا من أن أمامها وقتًا قصيرًا لتنفيذ تعهدها بنزع السلاح.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بعض الدول وقّعت على اتفاق غزة بناءً على تعهد حماس بنزع سلاحها، مؤكدًا أنه في حال عدم التزام الحركة بذلك، فإن هذه الدول "ستدمر حماس"، على حد تعبيره.

وقال ترامب خلال حديثه، إنه "غير قلق" بشأن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك السرعة التي تنتقل بها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، موضحًا: "لست قلقاً بشأن أي شيء تفعله إسرائيل، أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقاً، لقد التزموا بالخطة، إنهم أقوياء"، وأضاف الرئيس: "لقد أوفت إسرائيل بالخطة بنسبة 100%".