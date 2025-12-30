نجيب ساويرس يعلق على أداء منتخب المغرب ضد زامبيا في كأس الأمم الأفريقية

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، فيما جاء منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويتواجد المنتخب المصري، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل منتخب مصر مع أنجولا أمس الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التشكيل الذي خاض به حسام حسن مباراة المنتخب أمس، خاصة مع وجود العديد من التغييرات، في ظل منح بعض اللاعبين راحة من المشاركة في المباراة.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر وأنجولا في بطولة كأس أمم أفريقيا والصعود لدور ال 16، يمكنكم مطالعة الألبوم أعلاه.

موعد مباراة مصر المقبل

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير المقبل 2026 بالمغرب.

