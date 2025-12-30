فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية

شوبير الأعلى .. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

أول تعليق من صلاح محسن على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

اختتمت أمس الإثنين 29 ديسمبر الجاري، منافسات دور المجموعات في المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، كل من: "زامبيا، مالي، جزر القمر والمغرب".

وشهدت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، والتي أقيمت أمس الإثنين، تحقيق المنتخب المغربي فوزا كبيرا على حساب زامبيا بثلاثية نظيفة، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مالي وجزر القمر.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي منتخب مالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الأولى بأمم أفريقيا

1- المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- مالي، 3 مباريات، 3 نقاط

3- جزر القمر، 3 مباريات، نقطتين

4- زامبيا، 3 مباريات، نقطتين

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

ملخص مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025