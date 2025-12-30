مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

"فوز المغرب وتعادل مالي".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:26 ص 30/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (4)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (1)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (3)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (2)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    المغرب ومالي (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    المغرب ومالي (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    المغرب ومالي (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    المغرب ومالي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    مدرب مالي (6)
  • عرض 15 صورة
    مدرب مالي (4)
  • عرض 15 صورة
    مدرب مالي (2)
  • عرض 15 صورة
    مالي وزامبيا (2)
  • عرض 15 صورة
    مالي وزامبيا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت أمس الإثنين 29 ديسمبر الجاري، منافسات دور المجموعات في المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، كل من: "زامبيا، مالي، جزر القمر والمغرب".

وشهدت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، والتي أقيمت أمس الإثنين، تحقيق المنتخب المغربي فوزا كبيرا على حساب زامبيا بثلاثية نظيفة، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مالي وجزر القمر.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي منتخب مالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الأولى بأمم أفريقيا

1- المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- مالي، 3 مباريات، 3 نقاط

3- جزر القمر، 3 مباريات، نقطتين

4- زامبيا، 3 مباريات، نقطتين

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

ملخص مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية منتخب مالي ترتيب المجموعة الأولى المغرب ومالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا