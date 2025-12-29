كيف ستظهر الإعلانات داخل تطبيق الدردشة ChatGPT؟

كشفت تقارير أن شركة OpenAI تدرس إدخال شكل جديد من الإعلانات في ChatGPT يعرف باسم "المحتوى المدعوم"، والذي قد يؤثر على قرارات الشراء وسلوك المستخدمين، ليضع مستقبل الذكاء الاصطناعي في مفترق طرق جديد.

إعلانات شات جي بي تي

وأظهر الإصدار التجريبي 1.2025.329 لتطبيق ChatGPT على نظام Android إشارات لوجود ميزة الإعلانات، بما يشمل محتوى البازار وإعلانات البحث وعرض الإعلانات الدوار، مما أثار تكهنات واسعة حول دمج المحتوى الترويجي داخل واجهة المحادثة.

وذكرت بعض التقارير أن OpenAI تراجعت مؤقتا عن جهودها لإضافة الإعلانات للتركيز على تحسين جودة الذكاء الاصطناعي بعد ظهور منافس قوي مثل Gemini، لكنها لم تتخل عن الفكرة تماما، مع التركيز على المحتوى المدعوم الذي يمكن للنموذج إعطاء الأولوية له في الردود.

شكل الإعلانات في ChatGPT

أظهرت النسخ التجريبية أن الإعلانات قد تظهر في شريط جانبي بجوار نافذة الاستجابة الرئيسية، ما يضمن ظهور المحتوى الترويجي بطريقة سلسة دون تعطيل تجربة المستخدم، إذ أكد متحدث باسم OpenAI أن أي نهج سيتم اعتماده سيحترم ثقة المستخدمين.

تأثير محتمل على اقتصاد الإنترنت

وقد يعيد إدخال الإعلانات في ChatGPT تعريف اقتصاد الإنترنت، إذ تمتلك المنصة قدرة على فهم المستخدمين أكثر من محركات البحث التقليدية، ما يفتح الباب لإعلانات مخصصة للغاية قد توجه اختيارات المستخدمين وتؤثر على سلوكهم الشرائي بشكل غير مسبوق.

موعد الإطلاق المحتمل

لا توجد حتى الآن تفاصيل دقيقة حول موعد إطلاق الإعلانات رسميا، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية ظهورها في النصف الأول من عام 2026، ما قد يغير تجربة المستخدمين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي ويعيد تشكيل أسواق الإعلان الرقمية.