قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين قبر يوسف



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين لموقع "قبر يوسف" في محيط مخيم بلاطة، عقب دعوات أطلقها مستوطنون للاحتفال بعيد الأنوار الحانوكاه داخل القبر.

وتوغلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، معززة بجرافة عسكرية، في أحياء شرقي نابلس وشرعت بفرض إغلاقات واسعة عبر طوق أمني مشدد، بالتزامن مع انتشار قناصة في بنايات سكنية محيطة.

فيما جرى إخلاء بنايتين سكنيتين في شارع عمان وحي الضاحية خلال فرض الانتشار العسكري وأجبرت عائلات على الخروج قسرا من منازلها لتحويلها لثكنات عسكرية.

ونفذت جرافة عسكرية إسرائيلية سلسلة إغلاقات تركزت في محيط شارع عمّان، ما أدى إلى عزل المنطقة الشرقية برمتها وتشديد القيود على التنقل في المنطقة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أقر تمديد ساعات ما وصفه بالزيارة إلى قبر يوسف من الليل إلى النهار.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التوجه يعني تمكين المستوطنين من دخول باحة القبر في قلب نابلس نهارا، لأول مرة منذ إخلاء المدرسة الدينية التي كانت قائمة في المكان قبل 25 عاما، دون أن تشير الصحيفة إلى موعد بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للموقع، التي تُنفَّذ عادةً تحت حماية عسكرية مشددة، وما يرافقها من إغلاقات وإجراءات ميدانية تُثقل على حياة المواطنين في الأحياء الشرقية للمدينة، وفقا للغد.