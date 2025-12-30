إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفل في كفر الشيخ


كتب- محمد الصاوي:

01:49 ص 30/12/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارة يستقلها رفقة آخر وإستيقاف طفلين وخطف أحدهما عقب مقاومة الطفل الثانى له بكفرالشيخ.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "والد الطفل الذي تم اختطافه" والسيارة وقائدها "صديق الأول".

أضافت الوزارة، أنه بمواجهتهما أقر الأول بأنه حال مشاهدة نجله رفقة الطفل الآخر قام باصطحابه عنوة لوجود خلافات بينه وطليقته "والدة الطفل"، إذ أيد قائد السيارة ما سبق.

وتم تحرير الطفل المختطف؛ والتحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.

وزارة الداخلية فيديو خطف طفل في كفر الشيخ خطف طفل كفر الشيخ طفل كفر الشيخ الداخلية

