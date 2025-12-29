إعلان

"خصوصيتك في خطر".. ثغرات تهدد مليار جهاز أندرويد بسبب التحديثات القديمة

كتب- محمود الهواري:

02:12 م 29/12/2025 تعديل في 02:19 م

القرصنة الالكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت بيانات حديثة من "StatCounter" أن أكثر من 30% من مستخدمي أندرويد حول العالم لا يزالون يعملون بإصدارات أندرويد 13 أو أقدم، وهي نسخ طرحت لأول مرة في عام 2022 ولم تعد تتلقى دعما أمنيا مباشرا من "جوجل".

وبحسب التقديرات، يعني هذا أن نحو مليار جهاز أندرويد نشط معرض لهجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة، بحسب تقرير نشره موقع "PhoneArena".

الأمان السيبراني

تشير شركة الأمن السيبراني Zimperium إلى أن المشكلة أعمق من مجرد الأجهزة القديمة، حيث يعمل أكثر من 50% من الهواتف بأنظمة تشغيل قديمة، والكثير منها يكون مصابا بالفعل ببرمجيات خبيثة.

الهجمات الالكترونية

تكمن الخطورة في أن الأجهزة التي فقدت الدعم الأمني لم تعد تتلقى التحديثات الشهرية التي تسد الثغرات المكتشفة حديثا، إذ على سبيل المثال، أصلح تحديث أندرويد الأمني لشهر ديسمبر وحده 107 ثغرات، ما يترك الأجهزة غير المدعومة مكشوفة تماما.

تشير بيانات "StatCounter" إلى أن نحو 90% من هواتف آيفون النشطة عالميا ما زالت تتلقى تحديثات منتظمة من "أبل"، بينما خرج فقط 10% من دائرة الدعم.

ويعزو خبراء هذا الفارق إلى تجزئة أندرويد، إذ تنتج مئات الشركات هواتف تعمل بالنظام، مقابل مطور واحد فقط يتحكم في منظومة آيفون بالكامل، ما يسهل تحديث ملايين الأجهزة بضغطة زر.

ثغرات معروفة بلا إصلاح

يوضح موقع "Security Boulevard" أن هذا الواقع يخلق نمطا مقلقا، حيث تصبح الثغرات مكتشفة وموثقة لكنها قابلة للاستغلال حتى تصل التحديثات إلى جميع الأجهزة، إن وصلت أصلا.

وتواجه تحديثات أندرويد تحديات تقنية معقدة، بدءا من اختلاف المعالجات إلى واجهات المستخدم المخصصة لكل شركة مصنعة، على عكس نظام iOS الذي يسهل تحديثه بكفاءة.

بياناتك في مرمى الخطر

يزداد خطر فقدان الدعم الأمني مع تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بيانات المستخدمين، بما في ذلك كلمات مرور التطبيقات المصرفية والخدمات الحساسة.

ويحذر جيمس ماود، الباحث في شركة BeyondTrust، من أن ما يبدو اليوم هجمات محدودة سيتحول قريبا إلى أدوات أساسية للقراصنة، الذين يعرفون بدقة الأجهزة غير المحمية ويستهدفونها مباشرة.

في ظل هذه المعطيات، يرى الخبراء أن الاحتفاظ بهاتف أندرويد لم يعد يحصل على التحديثات الأمنية لم يعد مسألة تقنية، بل مخاطرة حقيقية للخصوصية والأمان.

وقد يكون الانتقال إلى جهاز أحدث، رغم تكلفته، استثمارا ضروريا لحماية البيانات الشخصية، وربما أفضل مال يمكن إنفاقه وفقا لتوصيات المختصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات يوم الصفر هجمات الكترونية التجسس حديث أندرويد تحديثات اندرويد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد