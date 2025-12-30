

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌إنه ​واثق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق.

ذكر ترامب، إنه ونتنياهو توصلا إلى ما ‌وصفه ترامب بالتفاهم بشأن سوريا، أثناء مؤتمر صحفي مشترك خلال لقائهما في فلوريدا.

وأضاف: "أنا متأكد من ‌أن إسرائيل والرئيس السوري سيتوصلان إلى اتفاق وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

في السياق ذاته، ​قال نتنياهو، إن إسرائيل حريصة ‌على ضمان حدود سلمية ⁠مع سوريا، مضيفا: "مصلحتنا هي ⁠إقامة حدود سلمية مع سوريا".

وشنت إسرائيل ضربات متكررة على سوريا منذ سقوط النظام السابق أواخر العام الماضي، كما توغلت قواتها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، وفقا لسكاي نيوز.