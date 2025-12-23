كشفت تقارير حديثة أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر قد تصبح أكثر تكلفة خلال الفترة المقبلة، وسط نقص عالمي في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يتوقع أن يستمر حتى عام 2027، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC).

ويشير التقرير إلى أن هذه الأزمة قد تمثل "نهاية حقبة من الذاكرة والتخزين الرخيص والوفير"، على الأقل في الوقت الحالي.

ماذا يعني نقص الذاكرة؟

ويعني نقص ذاكرة الوصول العشوائي أن الشركات المصنعة تواجه زيادة كبيرة في تكلفة المكونات الأساسية، ما يضطرها إما لرفع أسعار الأجهزة، أو خفض مواصفاتها، أو الجمع بين الخيارين، إذ لابد على المستهلكين توقع ارتفاع متوسط أسعار الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 3 و8% وفقا لتقديرات IDC، مع فروقات بين سيناريو معتدل وسيناريو متشائم.

تأثير النقص على الهواتف

وارتفعت أسعار ذاكرة الوصول العشوائي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خصصت كبرى الشركات المصنعة مثل مايكرون، وسامسونج، وإس كيه هاينكس المزيد من الموارد لشركات الذكاء الاصطناعي، التي تشتري كميات هائلة من الذاكرة لمراكز بياناتها الضخمة.

وأوضحت IDC أن الهواتف الذكية منخفضة التكلفة من علامات مثل شاومي، أوبو، فيفو، هونر، وهواوي ستتحمل هذه التكاليف، حيث قامت بعض الشركات بالفعل برفع أسعار أجهزتها اللوحية، مع تحذيرات بارتفاع أسعار الهواتف الذكية قريبا.

ارتفاع أسعار الهواتف

في المقابل، يمكن لشركات مثل سامسونج وآبل التمتع بهامش أكبر للمناورة، إذ يمكنها تأمين إمدادات الذاكرة مسبقًا لمدة تصل إلى 24 شهرا، بينما لا تتوقع إضافة أكثر من 12 جيجابايت من الذاكرة لهواتفها الرائدة هذا العام.

ارتفاع متوقع لأسعار أجهزة الكمبيوتر

يشكل نقص الذاكرة "عاصفة كاملة" على صناعة أجهزة الكمبيوتر، خصوصا مع إنهاء مايكروسوفت دعم نظام التشغيل ويندوز 10 وتشجيعها للأجهزة الحديثة التي تستهلك قدرا كبيرا من الذاكرة، إذ أكدت شركات مثل ديل، إتش بي، أيسر، وأسوس زيادات قادمة في أسعار أجهزتها.

أما الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل Copilot Plus من مايكروسوفت، فقد تضطر أيضا لرفع الأسعار أو تقليل سعة الذاكرة، رغم أن هذه الأجهزة تأتي بذاكرة لا تقل عن 16 جيجابايت.

توقعات سوق الهواتف 2026

وفقا لتقديرات IDC، قد يرتفع متوسط سعر بيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 4–6% في السيناريو المعتدل، أو 6–8% في السيناريو المتشائم، بينما يتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية ارتفاعا بنسبة مشابهة حسب السيناريوهات، ما يعكس تأثير النقص المستمر في ذاكرة الوصول العشوائي على كل فئات الأجهزة.