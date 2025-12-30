مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة مهند لاشين

كتب - يوسف محمد:

12:52 ص 30/12/2025
    مهند لاشين
    مهند لاشين من معسكر منتخب مصر
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (6) (1)
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (7) (1)
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (3) (1)

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط المنتخب مهند لاشين، خلال مباراة أنجولا أمس بأمم أفريقيا.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "أن الأشعة، التي خضع لها مهند لاشين، عقب انتهاء مباراة مصر وأنجولا أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع".

وأضاف: "سيتم وضع برنامج علاجي للاعب، بهدف تجهيزه لمباراة دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، المقرر لها يوم 5 يناير المقبل".

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا أمام نظيره منتخب أنجولا أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، الذي لم يحدد حتى الآن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا