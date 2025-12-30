منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة مهند لاشين

"هل تنبأ بموته؟".. رسالة على هاتف السباح يوسف تصدم والدته بعد وفاته

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط المنتخب مهند لاشين، خلال مباراة أنجولا أمس بأمم أفريقيا.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "أن الأشعة، التي خضع لها مهند لاشين، عقب انتهاء مباراة مصر وأنجولا أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع".

وأضاف: "سيتم وضع برنامج علاجي للاعب، بهدف تجهيزه لمباراة دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، المقرر لها يوم 5 يناير المقبل".

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا أمام نظيره منتخب أنجولا أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، الذي لم يحدد حتى الآن.

