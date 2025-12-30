مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

عصام الحضري ينشر صورة مع فلافيو ويوجه إليه رسالة

كتب – محمد عبد السلام:

01:37 ص 30/12/2025
  • عرض 1 صورة

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة جمعته بالأنجولي فلافيو، لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا).

وعلق الحضري على الصورة قائلًا:"والله زمان يا فلافيو ليك وحشة يا حبيبي".

وكان الحضري قد زامل فلافيو خلال فترة لعبهما مع النادي الأهلي في الفترة من عام 2005 حتى 2008، قبل رحيل عصام الحضري عن صفوف الفريق، بينما غادر فلافيو النادي الأهلي عام 2009.

يذكر أن عصام الحضري يتولى حاليا مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين.

