عصام الحضري ينشر صورة مع فلافيو ويوجه إليه رسالة

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة جمعته بالأنجولي فلافيو، لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا).

وعلق الحضري على الصورة قائلًا:"والله زمان يا فلافيو ليك وحشة يا حبيبي".

وكان الحضري قد زامل فلافيو خلال فترة لعبهما مع النادي الأهلي في الفترة من عام 2005 حتى 2008، قبل رحيل عصام الحضري عن صفوف الفريق، بينما غادر فلافيو النادي الأهلي عام 2009.

يذكر أن عصام الحضري يتولى حاليا مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين.