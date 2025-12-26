إعلان

لأول مرة منذ قرن.. اكتشاف حيوان مفترس نادر في أمريكا (فيديو وصور)

كتب : سيد متولي

09:30 م 26/12/2025 تعديل في 28/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اكتشاف حيوان مفترس نادر في أمريكا3
  • عرض 4 صورة
    اكتشاف حيوان مفترس نادر في أمريكا
  • عرض 4 صورة
    تصرف غريب من رجل على الهواء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اكتشف المسؤولون في كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيوانا مفترسا نادرا، لأول مرة منذ مرور أكثر من قرن على رؤيته.

وبحسب cnn ومجلة بيبول، فإن الحيوان الذي تم رصده، يعرف باسم "البيكان"، وهو مفترس يتسلق الأشجار وينتمي إلى فصيلة العرسيات.

ورصد خبراء الأحياء البرية حيوان البيكان، بواسطة كاميرا مسارات في إحدى حدائق المترو.

ويعد هذا الأمر أول تسجيل لظهور هذا النوع في مقاطعة كوياهوجا "أوهايو" منذ اختفائه في القرن التاسع عشر.

وبحسب الخبراء، فإن ظهور هذا الحيوان النادر قد يعود إلى الصيد غير المنظم وفقدان الموائل الطبيعية، على الأرجح.

ونشرت حدائق كليفلاند متروباركس فيديو للحيوان، المعروف أيضا باسم Pekania pennanti.

وأضاف المنشور: "هذا أمر مثير للغاية، حيث أن هذا نوع آخر من الثدييات الأصلية المنقرضة في ولاية أوهايو يتم توثيقه لأول مرة في حدائق كليفلاند متروباركس".

وتابعت إدارة الحديقة: "إن عودة حيوانات السمور وغيرها من الأنواع التي انقرضت مثل ثعالب الماء والوشق والبجع البوقي هي نتيجة لجهود الحفاظ على البيئة وتؤكد على أهمية غاباتنا الصحية وأراضينا الرطبة وممراتنا المائية ومناطقنا الطبيعية في حدائق كليفلاند متروباركس".

وقام منسق إدارة الحياة البرية في حدائق كليفلاند متروباركس، آندي بورميش، بتحديد هوية الحيوان لاحقا.

ويظهر في اللقطات المصورة الحيوان وهو يستكشف الغابة بينما يتوقف للحظات ويراقب محيطه.

وبحسب التعليق المكتوب على المنشور، فإن حيوان السمور أو البيكان هو حيوان ثديي ينتمي إلى عائلة ابن عرس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اكتشاف حيوان مفترس نادر في أمريكا لأول مرة منذ قرن منوعات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة