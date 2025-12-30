"معايا منديله".. موقف طريف بين محمد صلاح وفنان بعد مواجهة أنجولا

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد مشاركته في مباراة أنجولا بكأس أمم أفريقيا

حضر الفنان محمد مكاوي مباراة مصر وأنجولا التي أقيمت أمس الاثنين ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.

وخلال انتهاء المباراة وأثناء خروج محمد صلاح من أرضية الملعب، قام محمد مكاوي بالنداء عليه وبعد التفات محمد صلاح له ألقى إلى الفنان محمد مكاوي منديلا، ليضحك: "أنا هبيعه وهعرضه بـ 500 ألف دولار".

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة مصر أمام أنجولا التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، ليضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ 16 بعد تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط.