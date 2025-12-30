مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

"معايا منديله".. موقف طريف بين محمد صلاح وفنان بعد مواجهة أنجولا

كتب - محمد عبد السلام:

01:49 ص 30/12/2025
    محمد مكاوي (2)
    محمد مكاوي (1)
    محمد مكاوي (3)
    محمد مكاوي (4)
    محمد مكاوي (7)
    محمد مكاوي (6)
    محمد مكاوي (5)
    محمد مكاوي (9)
    محمد مكاوي (10)
    محمد مكاوي (8)

حضر الفنان محمد مكاوي مباراة مصر وأنجولا التي أقيمت أمس الاثنين ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.

وخلال انتهاء المباراة وأثناء خروج محمد صلاح من أرضية الملعب، قام محمد مكاوي بالنداء عليه وبعد التفات محمد صلاح له ألقى إلى الفنان محمد مكاوي منديلا، ليضحك: "أنا هبيعه وهعرضه بـ 500 ألف دولار".

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة مصر أمام أنجولا التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، ليضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ 16 بعد تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط.

محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية محمد مكاوي منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا