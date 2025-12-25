تخفي أعماق البحار والمحيطات مخلوقات بحرية تفوق الخيال، لا تشبه الأسماك التقليدية التي نعرفها، بل تبدو وكأنها قادمة من عالم آخر، وبين ملايين الأنواع البحرية، تبرز أسماك ذات أشكال غريبة أثارت دهشة العلماء ومحبي الحياة البحرية حول العالم.

سمكة البلوب فيش

ووفقًا لـ timesofindia، تُعد من أكثر الأسماك غرابة على الإطلاق، إذ تبدو ككتلة لحمية هلامية بلا ملامح واضحة، تعيش في أعماق سحيقة بالمحيط الهادئ، ويعود شكلها الغريب إلى فقدان الضغط العالي عند خروجها من بيئتها الطبيعية.

تنين البحر الورقي

واحدة من أجمل وأغرب الأسماك في آنٍ واحد، إذ تشبه أوراق النباتات المتحركة، ما يساعدها على التمويه والاختباء من المفترسات، تعيش قبالة السواحل الأسترالية، وتُعد من الكائنات البحرية النادرة.

القرش المكشكش

سمكة تبدو وكأنها من عصور ما قبل التاريخ، بجسمها الطويل وأسنانها الحادة، ما جعلها تُلقب بـ"الحفرية الحية"، تعيش في أعماق المحيط وتظهر نادرًا، ما يضيف لغموضها رهبة وإثارة.

سمكة المجداف

أطول سمكة عظمية معروفة في العالم، وقد يتجاوز طولها 10 أمتار، شكلها الشريطي اللامع جعل البحارة قديمًا يربطون ظهورها بأساطير وحكايات الوحوش البحرية.

سمكة أبو الشص

تُعرف بمظهرها المخيف وقدرتها الفريدة على جذب فرائسها بواسطة زائدة مضيئة أعلى رأسها، تستخدمها كطُعم في ظلام أعماق البحار، ما يجعلها من أكثر الأسماك إثارة للرعب والفضول.





