أبل تحذر مستخدمي آيفون من تحديث iOS 26 الجديد.. التفاصيل

حذرت شركة آبل مستخدمي هواتف iPhone من احتمال ملاحظة انخفاض مؤقت في أداء البطارية بعد تثبيت تحديث iOS 26 الجديد، مؤكدة أن الأمر طبيعي ويعود إلى العمليات الخلفية التي تنطلق بعد أي تحديث رئيسي للنظام.

وأوضحت الشركة أن التحديثات الكبيرة تتطلب فهرسة البيانات والملفات، تنزيل محتوى جديد، وتحديث التطبيقات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز واستهلاك البطارية بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة.

وأشارت آبل إلى أن بعض المزايا الجديدة في النظام، مثل تحسينات الذكاء الاصطناعي وواجهة Liquid Glass، تستلزم موارد إضافية من الجهاز، ما قد يسبب "تأثيرا طفيفا" على الأداء وعمر البطارية، ويختلف هذا التأثير من مستخدم لآخر حسب طريقة الاستخدام.

وأكدت الشركة أن أجهزة آبل صممت لتحقيق توازن بين تكامل العتاد والبرمجيات لتقديم أداء قوي وعمر بطارية طويل، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين استهلاك الطاقة في التحديثات القادمة لضمان تجربة سلسة.

وذكرت آبل أن شكاوى المستخدمين من انخفاض البطارية بعد التحديثات أمر شائع، وهو ما دفعها هذه المرة لتوضيح الأمر بشكل صريح ضمن ملاحظات الإصدار، مؤكدة أن هذا التوضيح لا يقتصر على iOS 26 فقط، بل ينطبق على جميع تحديثات iOS وiPadOS.

ورغم ذلك، تظل تثبيت التحديثات خطوة أساسية للحفاظ على أمان الأجهزة واستقرارها، إذ توفر الإصلاحات الأمنية المهمة إلى جانب المزايا الجديدة.

وأوضحت آبل أن أي تراجع في البطارية أو الأداء بعد تثبيت iOS 26 عادة ما يكون مؤقتا، ويعود الجهاز إلى أدائه الطبيعي فور انتهاء جميع العمليات الخلفية، وهي عملية قد تستغرق ساعات أو عدة أيام حسب حجم البيانات والتطبيقات المثبتة.

