"بصورة في المران".. حسام حسن ينهي الجدل حول وجود خلاف مع إمام عاشور

خطف حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، الأنظار خلال دخوله في وصلة ضحك مع إمام عاشور لاعب الفراعنة، أثناء المران الجماعي للمنتخب اليوم الأربعاء، مما أنهى الجدل حول وجود خلاف بين الثنائي.

وظهر الثنائي حسام حسن وإمام عاشور، خلال دخولهما في وصلة ضحك قوية معا، أثناء المران الجماعي للفراعنة، استعدادا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وكان إمام عاشور شارك في مباراة الفراعنة الماضية أمام زيمبابوي في افتتاح مباريات المنتخب بالبطولة، لمدة 30 دقيقة، قبل أن يقوم حسام حسن باستبداله في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

واستهل منتخب مصر مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2025 بالفوز على حساب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الإثنين الماضي.

