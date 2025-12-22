"شعلة نار".. لحظة التصادم الكارثي بين كوكبين للمرة الأولى (صور وفيديو)

كشف علماء الفلك عن حدث تاريخي باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، حيث رصدوا لأول مرة تصادمات كارثية في نظام كوكبي قريب حول النجم الساطع فم الحوت.

وتكشف هذه الملاحظات عن اضطراب ديناميكي يشبه ما مر به نظامنا الشمسي في مراحله الأولى بعد تكوينه.

وفق تقرير نشرته مجلة ساينس 18 ديسمبر الجاري، فإن التصادمات التي رصدت تشمل أجساما ضخمة تدور حول النجم، وتنتج عنها سحب هائلة من الحطام المتلألئ، ما يوفر نافذة نادرة لدراسة تطور الأنظمة الكوكبية.

رصد تاريخي ونقاط ضوء متغيرة

قال الباحث الرئيسي بول كالاس من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "هذه بالتأكيد المرة الأولى التي أرى فيها نقطة ضوء تظهر فجأة في نظام كوكبي خارج المجموعة الشمسية. إنها غائبة عن جميع صور هابل السابقة، مما يعني أننا شهدنا اصطداما عنيفا بين جسمين ضخمين وسحابة هائلة من الحطام لا مثيل لها في نظامنا الشمسي اليوم".

نجم فم الحوت، الواقع على بُعد 25 سنة ضوئية في كوكبة الحوت الجنوبي، يُعد من ألمع النجوم في سماء الليل ويحيط به عدة أحزمة من الغبار والحطام.

في عام 2008، اكتشف العلماء كوكبًا محتملًا يسمى فومالهوت ب، لكنه تبين لاحقًا أنه سحابة غبارية تشكلت نتيجة اصطدام كويكبات. أثناء عمليات رصد لاحقة، اكتشف الفريق نقطة ضوء ثانية أُطلقت عليها تسمية cs2، بينما يُعرف الجسم الأول الآن باسم cs1.

مواجهة ألغاز تصادم الكويكبات

يبقى سبب قرب السحابتين cs1 وcs2 من بعضهما لغزًا محيرًا، إذ يبدو أن الاصطدامات لم تكن عشوائية. ووفقًا لاعتقاد العلماء، عادة تحدث تصادمات بهذا الحجم مرة كل 100 ألف عام، إلا أن نظام فومالهوت شهد تصادمين خلال 20 عامًا فقط.

قال كالاس: "لو كان لديك فيلم يوثق آخر 3000 عام وتم تسريعه بحيث يمثل كل عام جزءا من الثانية، تخيل كم من الومضات ستراها خلال تلك الفترة سيتلألأ نظام فومالهوت الكوكبي بفعل هذه التصادمات".

تقدير حجم الأجسام والكويكبات

أوضح مارك وايت من جامعة كامبريدج: "تمكنا من تقدير حجم الأجسام المتصادمة وعددها في القرص، وهي معلومات يصعب الحصول عليها بأي وسيلة أخرى، إذ يبلغ حجم الكويكبات التي دُمرت لتكوين cs1 وcs2 نحو 30 كيلومترًا، ويُقدر عدد الأجسام المماثلة في النظام بـ300 مليون".

ويشكل هذا النظام مختبرا طبيعيا لفهم كيفية تصرف الكويكبات عند الاصطدام، وما يمكن أن يكشفه عن بنية وتطور الأنظمة الكوكبية.