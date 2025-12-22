إعلان

نجوم شبيهة بالشمس تبتلع كواكبها مع تقدم العمر.. ما القصة؟

كتب : محمود الهواري

04:27 م 22/12/2025
    اكتشاف كوكب يدعم الحياة شبيه بالأرض
    كوكب الأرض (1)
    كوكب الأرض (2)
    الشمس
    الشمس
    الشمس
    الشمس
    الشمس

استخدم علماء الفلك بيانات تلسكوب TESS لمقارنة النجوم الشبيهة بالشمس مع النجوم الأكبر سنا ووجدوا أن الكواكب القريبة من النجوم القديمة تختفي تدريجيا.

ووفقا للباحثين إدوارد براينت وفينسنت فان إيلين، السبب ليس نقص الكواكب، بل أن النجوم الكبيرة تبتلع كواكبها مع تقدم عمرها.

كيف يبتلع النجم الكواكب؟

عندما ينفد وقود النجوم الهيدروجيني، يتمدد النجم ليصبح أكبر بمئات المرات، ما يؤدي إلى ابتلاع الكواكب القريبة، كما تؤدي قوى الجاذبية المتزايدة إلى تدهور مدارات الأقمار وتجريدها من الغلاف الجوي وربما تمزيقها بالكامل.

كيف تم الرصد؟

درس العلماء أكثر من 450 ألف نجم، وحددوا 130 كوكبًا ومرشحا للكواكب ذات المدارات القريبة، إذ استخدموا ظاهرة العبور، حيث يمر الكوكب أمام نجمه مضيئا جزءا من الضوء، لتحديد موقع الكواكب وحجمها ومداراتها، خصوصا للكواكب الكبيرة ذات المدارات الصغيرة.

وأظهرت النتائج أن النجوم الأكبر سنا تفقد الكواكب القريبة تدريجيا، ما يساعد العلماء على فهم مصير نظامنا الشمسي بعد مليارات السنين، إذ يؤكد الباحثون أن هذا البحث يوفر رؤية أفضل لكيفية تطور النجوم والكواكب معا.

المستقبل العلمي

ستساهم مهام الرصد المستقبلية مثل مهمة Plato التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية المزمع إطلاقها في 2026 في توفير بيانات أدق عن المعادن وكتلة النجوم والكواكب، مما يساعد على تتبع التغيرات المدارية للكواكب ومعرفة مصيرها المحتوم.

الشمس النجوم إدوارد براينت فينسنت فان إيلين

