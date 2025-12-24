حفيدة الشيخ رفعت تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لعدم هدم مقبرته

قالت هناء حسين محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن الأسرة تتحمل الحزن منذ سنوات بسبب الحديث عن هدم مقبرة الشيخ الراحل محمد رفعت، مشيرة أن الأزمة بدأت منذ 3 سنوات حين جرى إبلاغ الأسرة في البداية أن المقبرة خارج نطاق الإزالة، قبل أن تتغير التعليمات لتشمل المنطقة ضمن تنظيم الطرق، ما جعل الأسرة في حالة قلق مستمرة.

وأشارت هناء حسين في تصريح لمصراوي، إلى أنها تتحمل أحيانًا اتهامها بالكذب، وذلك من أجل الحفاظ على مكانة الشيخ رفعت، موضحة أن المحافظة أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على عدم نقل أو هدم المقبرة، معربة عن أملها أن يكون هذا القرار نهائيًا بعد فترة من التردد والتقارير المتضاربة، قائلة: "أتمنى أن يكون كلامهم صحيحًا، لأنني طوال الشهر الماضي كنت أسمع أخبارًا متضاربة".

وأشارت حفيدة الشيخ رفعت إلى رفض الأسرة لأي مقترحات لنقل المدفن، مؤكدة أن هذا الموقف لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يشمل محبي الشيخ في مصر وخارجها: "هذا الأمر غير مقبول، وأرجو أن يتم الحفاظ على المدفن في مكانه".

وتحدثت هناء حسين عن الصعوبات الشخصية التي تواجهها خلال هذه الأزمة، مؤكدة أنها تعاني من مشاكل صحية لكنها مستمرة في الدفاع عن حق جدها، قائلة: "أنا عندي 74 سنة ومريضة قلب، والضغط الذي أعيش فيه بسبب هذا الموضوع لا يحتمل، لكن أتحمل كل ذلك حفاظًا على الشيخ رفعت".

وناشدت حفيدة الشيخ رفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل في حل هذه الأزمة، مشيرةً إلى أنها على علم بأنه يتحمل الكثير من الأعباء ولديه من المشاغل ما لا يقدر بشر على تحمله ولكنه هو الملجأ الوحيد بالنسبة إليها بعد الله، مؤكدة حرص الأسرة على الحفاظ على ذكرى الشيخ ومكانته بين محبيه.

