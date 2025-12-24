"المهارات".. كيف تجعل الذكاء الاصطناعي ينفذ أوامرك بكلمة واحدة؟

خلال السنوات الأخيرة، شهدت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل شات جي بي تي وجيميني، نموا هائلا في الاستخدام، لكن تجربة المستخدم ظلت محدودة بسبب غياب الشفافية في طريقة عمل هذه النماذج.

ويحصل المستخدم على النتيجة النهائية فقط، دون معرفة خطوات الذكاء الاصطناعي للوصول إليها، وتزداد الصعوبة عند الانتقال من مهام بسيطة إلى عمليات معقدة متعددة الخطوات.

المهارات

ويبرز مفهوم جديد قد يحدث تحولا جذريا في طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعرف بـ "المهارات"، بحسب تقرير نشره موقع DigitalTrends.

يمكن النظر إلى المهارات على أنها حزم أوامر جاهزة يمكن تنفيذها بكلمة واحدة فقط، إذ كشفت شركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود عن Agent Skills، أداة بمعيار مفتوح تتيح توجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام محددة باستخدام أوصاف مكتوبة بلغة طبيعية.

وأضافت OpenAI دعما لمهارات الوكلاء داخل ChatGPT Codex، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن هذه الميزة قد تصل قريبا إلى شات جي بي تي نفسه، مع إمكانية تحويل GPT مخصص إلى مهارة قابلة للاستدعاء، ما يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم.

فكرة مألوفة

ولا يعتبر مفهوم المهارات جديدا بالكامل، فـ GPTs المخصصة في شات جي بي تي وGems في جيميني تؤدي دورا مشابها، كما تعتمد متصفحات ذكاء اصطناعي مثل Dia وComet من Perplexity على أفكار قريبة من الاختصارات الذكية.

لكن الفارق الجوهري هنا يكمن في بساطة الإنشاء وقابلية التوافق، حيث يمكن لأي مستخدم إنشاء مهارة دون معرفة تقنية أو برمجية.

لماذا تعد المهارات مهمة؟

الميزة الأبرز للمهارات أنها لا تتطلب أي معرفة برمجية، إذ يمكن للمستخدم إنشاء مهارة كاملة عبر أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، مع تسميتها بالشكل الذي يناسبه، على سبيل المثال، يمكن إنشاء مهارة باسم "بحث"، مع تعليمات مثل: "عند إدخال مصطلح أو عبارة، ابحث عنها في الدوريات العلمية المحكمة، واعثر على أكثر الأبحاث استشهادا، ثم لخص النتائج الأساسية في نقاط."

ويكفي بعد ذلك استدعاء المهارة باسمها فقط، من دون الحاجة لإعادة كتابة التعليمات في كل مرة، لتسهيل العمليات المعقدة بجملة مختصرة مثل: "بحث مشروع مانهاتن"، والحصول على نفس النتائج بشكل ثابت.

معيار مفتوح وتوافق متعدد المنصات

الميزة الأهم في Agent Skills المنتظر وصولها إلى شات جي بي تي، أنها تعتمد على معيار مفتوح، ما يعني أن المهارات التي ينشئها المستخدم قد تعمل بسلاسة عبر منصات أخرى، مثل كلود وكوبايلوت وجيميني، وليس داخل شات جي بي تي فقط.

إذا ما تم اعتماد هذه الخطوة على نطاق واسع، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي من أدوات تتطلب صياغة أوامر معقدة في كل مرة، إلى مساعدات ذكية تعتمد على مهارات شخصية قابلة لإعادة الاستخدام، وهو ما سيغير تجربة المستخدم جذريا في السنوات المقبلة.