"شمس" تطلب خلع زوجها: "كسر الشيشة بتاعتي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "شمس. ع"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج دام عامين، مبررة طلبها قائلة: "منعني من السهر والخروج، وعايز يتحكم في كل تفاصيل حياتي، وكسر لي الشيشة الإلكترونية بتاعتي"، مؤكدة أن الخلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود، واستحالت معه العِشرة.

وقالت "شمس" في دعواها إنها تزوجت من "هادي. م"، 34 عامًا، يعمل بإحدى الشركات الخاصة، بعد فترة خطوبة استمرت قرابة عام، ظهر خلالها متفهمًا لطبيعة شخصيتها الاجتماعية وحبها للخروج مع صديقاتها وأقاربها، إلا أن الأمور تغيرت تمامًا بعد الزواج.

وأضافت الزوجة أن زوجها بدأ يفرض قيودًا صارمة على تحركاتها، فمنعها من السهر خارج المنزل، ورفض خروجها مع صديقاتها دون حضوره، بل وصل الأمر إلى اعتراضه على زياراتها العائلية المتكررة، ما جعلها تشعر بأنها "محبوسة" داخل البيت، رغم التزامها بكافة واجباتها الزوجية.

وأوضحت "شمس" أن محاولاتها المتكررة للتفاهم مع زوجها باءت بالفشل، مؤكدة أنها كانت تحرص على احترام العادات والتقاليد، لكنها في الوقت نفسه ترفض العيش تحت وصاية دائمة، قائلة: "كنت بخرج في حدود المعقول، ومفيش حاجة غلط، بس هو شايف إن الست مكانها البيت وبس".

وأكدت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت مع الوقت، وتحولت إلى مشادات كلامية شبه يومية، خاصة مع اتهام الزوج لها بعدم احترامه، وتهديده المستمر بمنعها من الخروج نهائيًا، ما تسبب لها في ضغط نفسي شديد، وأفقدها الشعور بالراحة والأمان داخل منزل الزوجية.

وأشارت إلى أن تدخل الأهل لم ينجح في حل الأزمة، بعدما تمسك الزوج بموقفه، رافضًا أي حلول وسط، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة وطلب الخلع، متنازلةً عن حقوقها الشرعية مقابل إنهاء الزواج.

وأضافت الزوجة أنها لا تطلب سوى حياة متوازنة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدة أن استمرار الزواج في ظل هذه القيود سيقضي على شخصيتها ويزيد من معاناتها النفسية، قائلة: "مش قادرة أكمل حياة من غير حرية ولا ثقة".

واختتمت "شمس" دعواها بالتأكيد على استحالة العِشرة بينها وبين زوجها، مطالبة المحكمة بإنهاء العلاقة الزوجية رسميًا، بعد أن فقدت الأمل في التفاهم. وحملت الدعوى رقم 461 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

