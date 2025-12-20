25 صورة مذهلة تكشف عن عوالم أخرى في أعمال فرانك ماتشالوفسكي

كشفت تقارير علمية عن مجموعة من المخلوقات حول العالم تمتلك قدرات مدهشة، تبدو أقرب إلى السحر منها إلى التفسير البيولوجي.

وفيما يلي 9 من أغرب هذه الكائنات التي تملتك قدرات استثنائية حيرت العلماء، ولا تزال تخفي أسرارا تفوق الخيال، وفقا لصحيفة "تايمز أوف أنديا".

الأكسولوتل

كائن برمائي نادر يمتلك قدرة مذهلة على تجديد أطرافه وأجزاء من قلبه وحبله الشوكي وعينيه، ليصبح نموذجا حيا لقوة الشفاء الذاتي في الطبيعة.

ثعبان البحر الكهربائي

يولد صدمات كهربائية قوية تصل إلى مئات الفولتات، يستخدمها في صعق فرائسه أو الدفاع عن نفسه، ليعد بمثابة "بطارية حية" في أعماق المياه.

الأخطبوط المقلد

يمتلك قدرة فريدة على تقليد شكل وحركة وسلوك كائنات بحرية أخرى، فيتحول عند الخطر إلى سمكة سامة أو كائن مختلف تماما لخداع أعدائه.

الحبار

يغير لون جلده ونقوشه وملمسه في ثوان معدودة، ما يمنحه تمويها مثاليا بين الرمال والشعاب المرجانية.

الجمبري البني

يتميز برؤية ألوان تفوق قدرات الإنسان، ويوجه ضربات سريعة وقوية تكسر القواقع والزجاج، في مشهد أقرب لأفلام الخيال العلمي.

دب الماء

كائن مجهري شبه خالد، قادر على البقاء في درجات حرارة قصوى، وتحت الإشعاع، وحتى في فراغ الفضاء، عبر الدخول في حالة سبات بيولوجي مؤقت.

تنين البحر الورقي

يشبه الطحالب البحرية بأطرافه الورقية، ما يجعله شبه غير مرئي في الماء، ويعتمد على التمويه بدلا من القوة أو السرعة.

الجمبري المسدس

يصدر صوتا وصدمة قوية عبر إغلاق مخالبه بسرعة هائلة، مولدا فقاعة طاقة تصعق فرائسه رغم صغر حجمه.

الخلد ذو الأنف النجمي

يمتلك أنفا مزودا بآلاف المستقبلات الحسية، تمكنه من تحديد فرائسه في أجزاء من الثانية، حتى في الظلام التام.

