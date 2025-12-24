قبل أن تخسر أموالك.. 7 خطوات لمعرفة إذا كان الهاتف أصليا أم مزيفا

يتخوف المواطنون عند شراء هاتف جديد من الوقوع ضحية الهواتف المقلدة، خاصة عند الشراء عبر الإنترنت أو من بائعين غير موثوقين.

وتبدو الأجهزة المزيفة متطابقة تقريبا مع الأصلية، لكنها تقدم أداء ضعيفا، وتفتقر لتحديثات الأمان، وقد تعرض المستخدمين لمخاطر على البيانات أو السلامة.

في هذا التقرير نستعرض الطرق الصحيحة التي يمكن للمستخدمين التعرف من خلالها على الأجهزة الأصلية وحماية أنفسهم من الخسارة المالية أو الوقوع في فخ الاحتيال.

التحقق من رقم IMEI

كل هاتف أصلي يحمل رقم تعريف دولي فريد للأجهزة المحمولة (IMEI)، والذي يعد بمثابة بصمة رقمية للجهاز.

وتستخدم الهواتف المقلدة غالبا أرقاما غير صالحة أو معاد استخدامها، إذ يمكن معرفة رقم IMEI بالضغط على *#06# على لوحة مفاتيح الهاتف أو من خلال الملصق الموجود على العلبة أو أسفل البطارية إذا كانت قابلة للإزالة، كما يمكن الوصول إليه من الإعدادات ضمن "حول الهاتف".

فحص جودة البناء والتصميم

الهواتف المقلدة غالبا ما تقلل من جودة المواد ودقة التصنيع، حتى النسخ عالية الجودة قد تكشف عيوبها عند الفحص الدقيق.

ويجب الانتباه لموضع الشعار، إحساس الأزرار، جودة الشاشة، ووزن الجهاز، إذ أن الأجهزة المزيفة غالبا أخف وزنا بسبب استخدام مواد أرخص، بينما الأجهزة الأصلية تتميز بثبات وملمس متماسك.

التحقق من نظام التشغيل والبرامج

تعمل الأجهزة المقلدة بنسخ معدلة من أنظمة أندرويد أو iOS، وتحاكي واجهات العلامات التجارية لكنها تفشل عند التدقيق.

ويمكن فحص صحة البرامج من خلال الرسوم المتحركة عند التشغيل، ومقارنة قائمة الإعدادات مع المواصفات الرسمية، والتأكد من توفر المتاجر الرسمية للتطبيقات وتحديثات النظام، بينما يمكن استخدام تطبيقات مثل "Device Info HW" على أندرويد لفحص مواصفات الجهاز التفصيلية.

الاستعانة بأدوات التحقق الرسمية

توفر الشركات الكبرى أدوات للتحقق من أصالة الجهاز عبر الأرقام التسلسلية أو رقم IMEI. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي أبل زيارة موقع checkcoverage.apple.com للتحقق من التفعيل والضمان، بينما توفر سامسونج الدعم عبر الرقم التسلسلي، حيث إذا ظهرت رسالة تفيد بعدم وجود سجل أو رقم غير صالح، فهذه إشارة تحذيرية قوية.

تحليل مواصفات الأجهزة والأداء

غالبا ما تعلن الهواتف المقلدة عن مواصفات غير واقعية لجذب المشترين، مثل ذاكرة ضخمة أو كاميرات عالية الدقة، لكن الأداء الفعلي يكشف التزييف.

ويمكن استخدام تطبيقات قياس الأداء مثل Antutu Benchmark أو Geekbench لمقارنة النتائج مع الأجهزة الأصلية، كما يجب فحص عمل تقنيات الاتصال قريب المدى NFC، نظام تحديد المواقع GPS، محرك الاهتزاز، والكاميرا للتأكد من دقة الأداء.

مراجعة العبوة والملحقات

الأجهزة الأصلية تأتي بعبوات وملحقات عالية الجودة، بينما تحتوي النسخ المزيفة غالبا على شواحن وكابلات رديئة أو علب غير متناسقة.

ويجب مقارنة العبوة مع صور المنتج الرسمية للتأكد من التطابق، حيث أن أي اختلاف في الخطوط أو الأختام قد يدل على التزييف.

الشراء من المتاجر المعتمدة فقط

أفضل وسيلة لتجنب الهواتف المزيفة هي الشراء من متاجر موثوقة، سواء كانت المتاجر الرسمية للشركة أو المتاجر المعتمدة، كما يجب الحذر من العروض التي تبدو جيدة بشكل مبالغ فيه، فهي غالبا تكون أجهزة مزيفة.