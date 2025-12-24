تصوير - أحمد مسعد:

حرصت الفنانة جيهان الشماشرجي والفنانة ريم سامي على تقديم واجب العزاء في الماكيير محمد عبدالمجيد، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وصل العزاء المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، عدد كبير من نجوم الفن، الذين جاءوا لمواساة الفنان الشاب أحمد عبدالحميد نجل الماكيير الراحل.

قدم واجب العزاء لأسرة الماكيير الراحل، الفنان تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أ نور،الفنان احمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز.

كما وصل أيضًا العزاء، المخرج طارق الجنانيني، الفنانة دنيا عبدالعزيز وزوجها، الفنان عصام عمر، الفنانة إنجي كيوان، الفنان محمد رياض، الفنان الشاب يوسف عثمان، الفنان أحمد عزمي.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.

