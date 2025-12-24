وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث الأبرز أثرياً في 2025

كتبت داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أن أهم حدث أثري في مصر خلال عام 2025 هو افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي.

ووصف وزيري في تصريحات عبر قناة "المحور" المتحف المصري الكبير بـ"الأيقونة"، مؤكدا أن الآثار هي القوة الناعمة المصرية.

وأشار مصطفى وزيري إلى أن عام 2025 شهد استكمال استرداد عدد كبير من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي، مشددا على أن مصر لن تتهاون في استرداد باقي الآثار التي تم تهريبها خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن مصر استعادت ما يزيد على 31 ألف قطعة أثرية خلال السبع سنوات الماضية.

وأكد وزيري أهمية المتحف المصري الكبير في زيادة أعداد السائحين، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير تكلف نحو مليار دولار، فإذا استقبل نحو 5 ملايين سائح مثلا، كما هو متوقع الفترة المقبلة، فسيحقق دخلا يقدر بنحو 5 مليارات دولار؛ لأن كل مليون سائح يحقق نحو مليار دولار، وبالتالي فالمتحف المصري الكبير مكسب كبير لمصر على مدار الأعوام.

