مجلة أمريكية تختار مقبرة مصرية بين أبرز عشرة اكتشافات عالمية لعام 2025

اختارت مجلة Archaeology الأمريكية مقبرة الملك تحتمس الثاني في البر الغربي بالأقصر ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية على مستوى العالم لعام 2025، في إنجاز يسلط الضوء على العمق التاريخي والحضاري لمصر القديمة.

ولم يقتصر الاهتمام العالمي على إدراج المقبرة في قائمة أبرز الاكتشافات، بل تصدر أحد النقوش المكتشفة داخلها غلاف المجلة لشهري يناير، فبراير 2026، ما يعكس الأهمية العلمية والتاريخية الفريدة لهذا الاكتشاف.

أول مقبرة ملكية تكتشف منذ توت عنخ آمون

تم الكشف عن المقبرة في فبراير الماضي من قبل بعثة أثرية مصرية، إنجليزية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة، خلال حفائر المقبرة رقم C4 بجبل طيبة غرب الأقصر.

وتعد المقبرة أول مقبرة ملكية يتم اكتشافها منذ العثور على مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.

وعلق عالم المصريات بيرس ليثرلاند من بعثة مؤسسة أبحاث الدولة الحديثة: "لم نتخيل أننا سنعثر على مقبرة ملك، ناهيك عن مقبرة فرعون من الأسرة الثامنة عشرة، في البداية، بدا الزخارف استثناء غير معتاد للمعايير المعروفة، وكان من الصعب تصديق أننا أمام قبر ملك حقيقي."

أدلة حاسمة تثبت هوية الملك

في المراحل الأولى من التنقيب، رجح الفريق الأثري أن المقبرة تعود لإحدى زوجات الملوك، نظرا لقربها من مقابر زوجات تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت.

لكن تقدم أعمال الحفر كشف أدلة قاطعة تؤكد هوية صاحب المقبرة، بما في ذلك أجزاء من الملاط مزينة بالنقوش الزرقاء ونجوم السماء الصفراء، بالإضافة إلى زخارف ونصوص من كتاب الإمي دوات، لتثبت أنها مقبرة الملك تحتمس الثاني.

وتتميز المقبرة بتصميم معماري بسيط يمثل النموذج الأولي لتخطيط مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة اللاحقة.



