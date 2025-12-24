"بعد ثنائية السودان".. رياض محرز يسجل رقما تاريخيا مع منتخب الجزائر

"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

واصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه رفقة منتخب بلاده، بعدما نجح في قيادة محاربي الصحراء لتحقيق الفوز على حساب السودان اليوم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وأحرز محرز هدفين في فوز المنتخب الجزائري على السودان، ليمنح منتخب بلاده فوزه الأول في مباراته الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ورفع محرز عدد أهدافه رفقة منتخب الجزائر، بعد تسجيله هدفين في مرمى السودان اليوم الأربعاء، إلى 36 هدفا، في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر، متساويا مع عبد الحفيظ تاسفاوت.

ويحتل صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للجزائر، إسلام سليماني لاعب سي إف آر كلوج الجزائري، برصيد 47 هدفا، في 102 مباراة خاضهم مع المنتخب الجزائري.

والجدير بالذكر، أن منتخب محاربي الصحراء يشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "السودان، بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية".

