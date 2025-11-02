"جمجمة" متوهجة تنظر إلى الأعلى من حفرة بركانية في الصحراء الكبرى.. صور

اجتاح تريند "تحويل الصور إلى زي فرعوني" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما شارك آلاف المستخدمين صورهم في هيئة ملوك وملكات من العصور المصرية القديمة.

وجاء انتشار التريند تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، حيث اعتبره كثيرون وسيلة عصرية للاحتفال بالحدث العالمي والتعبير عن الفخر بالهوية المصرية، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي حوّلت الصور العادية إلى لوحات فرعونية مبهرة.

تطبيقات ومواقع تتيح تحويل الصور إلى زي فرعوني

وتوفر مجموعة من تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي إمكانية تحويل الصور الشخصية إلى زي فرعوني بسهولة بفضل فلاتر متخصصة لهذا الغرض، من أبرزها تطبيق YouCam Perfect الذي أطلق مؤخرا فلترا يحمل اسم Ancient Egyptian.

ويتيح التطبيق للمستخدم رفع صورة سيلفي لتحويل ملامحه في لحظات إلى مظهر فرعوني كامل بالملابس والإكسسوارات، مع إمكانية تعديل الألوان والخلفيات لتبدو الصورة وكأنها التقطت داخل معبد مصري قديم.

كما يقدم موقع Photato.ai خاصية مشابهة عبر اختيار نمط Pharaoh Style، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ملامح الوجه ودمجها تلقائيا في تصميم مستوحى من الأزياء الفرعونية، ما جعله من أكثر المواقع استخداما في مصر مؤخرا.

ومن المواقع الأخرى Easy-Peasy.AI، الذي يتيح للمستخدمين اختيار قوالب متعددة لشخصيات فرعونية مختلفة، سواء لملوك مثل توت عنخ آمون أو ملكات مثل نفرتيتي وكليوباترا.

ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini وNanobanana، أصبح بإمكان أي مستخدم تحويل صوره الشخصية إلى أعمال فنية مبتكرة أو صور مرحة وغير متوقعة.

مخاطر استخدام أدوات توليد الصور

وفقا لشركات الأمن السيبراني، فإن هذه الأدوات تحمل مخاطر حقيقية على الخصوصية والأمان الشخصي، وقد تؤدي إلى إساءة استخدام الصور بطرق غير متوقعة، مما يستدعي الحذر قبل التعامل معها.

1 تزيف الصور

يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل صورك إلى صور مزيفة عميقة بشكل مقنع، مما يعرضك لسرقة الهوية أو المضايقة أو الإضرار بسمعتك، خاصة مع تزايد الاتجاهات الحديثة في الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

2 فقدان السيطرة على الصور

بمجرد رفع صورك إلى مولدات الذكاء الاصطناعي، قد تفقد القدرة على التحكم في استخدامها، إذ يمكن للنظام استخراج بياناتك الشخصية مثل الموقع والعلاقات الاجتماعية، وإعادة استخدام الصور أو تعديلها دون موافقتك، وحتى وضعها في سياقات عنيفة أو مضللة.

3 تراجع مصداقية الصور

انتشار الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يصعب التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، مما يؤثر على الصحافة والإعلان والقطاعات الأخرى التي تعتمد على المحتوى المرئي.

4 الاستخدام التجاري دون إذن

قد تستخدم صورك في أغراض تجارية دون علمك، مثل إنشاء إعلانات أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، ما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية.

5 انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام البيانات

تتيح بعض خدمات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بياناتك البيومترية، بما في ذلك ملامح الوجه وتعابيره وموقعك، وقد تخزن الشركات هذه البيانات أو تبيعها لأطراف ثالثة، ما يعرضك لمراقبة غير مصرح بها أو سرقة هوية.

6 تضخيم التحيز والتمييز

ترث أنظمة الذكاء الاصطناعي تحيزات المجتمع من بيانات التدريب، ما يؤدي إلى تصنيف فئات معينة في قوالب نمطية، مثل التنميط العرقي أو معايير الجمال المشوهة، خصوصًا إذا تم تغذية صورك في نماذج معيبة.

نصائح لتفادي مخاطر توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

تجنب تحميل الصور الحساسة إذ يفضل عدم استخدام الصور التي تحتوي على معلومات أو بيانات يمكن استغلالها.

استخدم المنصات الموثوقة وذلك من خلال التأكد من أن الأداة التي تستخدمها رسمية وتوفر حماية للبيانات.

تحقق من العلامات المائية، إذ تحتوي بعض الصور المولدة على إشارات تدل على أنها ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

راجع إعدادات الخصوصية بانتظام والتأكد من السيطرة على كيفية استخدام بياناتك وصورك.

كن حذرا من الاستخدام التجاري، إذ يفضل متابعة شروط استخدام المنصة لتتأكد من عدم استغلال صورك في أغراض تجارية دون موافقتك.

